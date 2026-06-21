〈「俺は死ぬのか」ステージ4の末期がんを伏せられた父・梅宮辰夫…梅宮アンナ（53）が明かす、泣きながら見送る祖父母の姿に梅宮辰夫が覚悟した瞬間〉から続く

モデル、タレントとして華やかなキャリアを築く一方で、恋愛や結婚、離婚、シングルマザーとしての子育て、そして乳がんとの闘いまで、その人生を包み隠さず語ってきた梅宮アンナ。なぜ彼女は、数々の苦難や世間の批判にさらされながらも、自分らしく生き続けることができたのか。そして、梅宮アンナがたどり着いた人生観とは何だったのか。

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梅宮アンナが自身の半生を赤裸々につづった著書『フルコース』（文藝春秋）から、父・辰夫さんとのエピソードを抜粋してお届けする。





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めちゃくちゃな治療法

パパは、そこから180度、生活態度を改めた。

あれほど好きだった夜遊びは一切断ち切り、仕事が終われば真っすぐ家に帰る。毎日浴びるように飲んでいたお酒もほんの一口だけ。

「タバコは肺に悪いから」と、紙巻きからパイプに変えたとか。いやいや、吸い続けるのはさすがに「どうなの？」って気もするけど。

「僕は役者だから、できれば体に傷をつける切開手術はやりたくない」

そう言って手術は拒否している。

治療法は、今聞くとかなりめちゃくちゃだ。

主に抗がん剤と放射線のふたつだけ。

当時は副作用の吐き気を抑える薬などなかったから、抗がん剤を投与すると、いつも乗り物酔いしているような感覚で、食欲もろくに湧かなかったらしい。

放射線治療は、なんと通常の3倍の量を照射。放射線を当てた胸から突き抜けるような激痛が走り、背中まで黒く焼け焦げてしまったそうだ。なんとも強烈。しかも、抗がん剤も放射線も3日おきの急ピッチでやっていた。

無謀というか、豪快というか。

体力のあったパパだからこそ耐えられたんだと思う。

他にも、「丸山ワクチン」を打ってもらうために朝早くから病院に並んだり、「サルノコシカケ」を煎じて飲んでみたりもしている。

どっちも、がんに対する効果はよくわからない。

酒を作るような大きな瓶にサルノコシカケを漬けて、そこから抽出されたエキスをコップに入れて飲む。最初は小さかったサルノコシカケが瓶の中でブヨブヨと大きくなるもんだから、ママは「グロデスクね」なんて嫌がっていたらしい。

こうした民間療法にも少しだけ手を出していたわけだ。さすがのパパも、はじめてがんになった恐怖に押しつぶされそうだったはず。

私だって、最初はマンモグラフィや針生検の結果が出るまで不安で不安でたまらなかった。前にも書いたけど、待ちきれなくて自由診療の乳房専用MRIを受けてしまったくらいだ。それで「がんじゃない」なんて誤診をされたわけだけど。

入院患者役で映画に出演

闘病中でもパパは仕事を休もうとはしなかった。

がんになった事実もファンやマスコミには徹底して秘密にしていた。

万が一がんだと知られれば、ヤクザや番長など破天荒な役を演じてきた「梅宮辰夫」のイメージに傷がつく。仕事も減ると考えたんだろう。

闘病中に出演したのが、東映『不良番長』シリーズの番外編みたいな作品の『極道VS不良番長』。

パパが演じる主人公・神坂弘は、いつもならバイクにまたがって銃を撃ったり、刀を振り回したりする暴れん坊。でも、この作品では、腕と脚にギプスをしてベッドに寝ていたり、車椅子で運ばれたりしているだけ。あえて大怪我で入院中の設定にして乗り切ったとか。

まるで噓みたいな話だけど、抗がん剤と放射線の副作用が苦しくて、とてもアクションどころではなかったはず。

パパもすごいけど、がん患者に仕事を入れてしまう東映もすごい。まさに“ザ・昭和の芸能界”って感じ。

「アンナのことは頼む……」

「1か月半ほどで治るでしょう」

医師からそう言われて治療に臨んだのに、1か月たってもその気配がない。

左肺の腫瘍は小豆ほどに縮んだけど、影がなかなか消えなかった。

パパはおじいちゃんに不安を爆発させることもあったらしい。

「お願いだから、隠さずに本当のこと（病状）を言ってください！」

「バカなことを考えるもんじゃない！ ちゃんと治るよ」

「おめでとう！ 腫瘍はきれいに消えていますよ」

ママにはがんのことは教えていなかったそうだけど、ママはママで「これは、普通の病気じゃない」と感じていたそうだ。心配で私を抱きながら泣いたこともあったとか。

ある日は、パパが家族団欒の場で、ママに向かって、

「俺に、もしものことがあったら、アンナのことは頼む……」

なんて、まるで遺言のようなことも言ったらしい。

それほどまでにパパは追い詰められていた。

年を越してから精密検査で腫瘍が消えていなかったら、手術するしかないーー。そう主治医に告げられて、パパも覚悟を決めた。

私はあまり覚えていないけど、「最後の正月になるかもしれない」と家族そろって八丈島を旅行したとかいう話だから、かなりのことだ。

そして年が明け、迎えた運命の日。

一通り検査を終えて、レントゲン写真を手にした主治医はこう言った。

「おめでとう！ 腫瘍はきれいに消えていますよ」

抗がん剤と放射線をメインに、あれこれと手を出しためちゃくちゃな治療だったけど、1年間の通院で、見事に寛解してしまったのだ。

「バンザーイ！」

それを聞いて、パパは小躍りした。医師も驚いてこう言ったそうだ。

「昨年、同じ症状のがん患者が約500人いたけど、助かったのは梅宮さんを含めてたったの6人だけです」

奇跡的な寛解を遂げた一人として、国立がん研究センターには、パパの治療記録が残されているとか。マジか。もしこれが本当の話なら、今度その記録を見てみたい。

医者だったおじいちゃん

それにパパは、もともと医療に無縁なわけじゃない。

前にも書いたけど、おじいちゃんは医者だった。

中国・瀋陽市にあった満州医科大学を卒業した医学博士で、ハルビン医科大学病院に勤めていたらしい。仕事熱心で誰かが倒れたと聞けば、雪が降っていようとも往診カバンを手に飛び出すほどだったとか。

戦争のときには、負傷した兵士の治療にもあたっていたそうだ。

日本に引き揚げてきてからも、「梅宮医院」を開いて、真夜中に急患が出れば、すぐに往診に向かっていた。

そんなおじいちゃんの姿を見て、パパは「医者という仕事の大変さ、医療の大切さを知ったよ」なんて私に話したこともある。

おじいちゃんは見た目もカッコよかったし、背も大きかった。おまけにアイスホッケーの選手までやっていたらしい。

そんなんだから、すごくモテた。

梅宮医院のある戸越銀座のクリーニング屋の女将と浮気して、それを知ったおばあちゃんが殴り込みに行き、町中大騒ぎになったとか、ならなかったとか。

おじいちゃんもそうだけど、おばあちゃんもすごかった。

「あのクリーニング屋の女がね……」なんて、まだ小さかった私にも、あけすけに恨み節を語る。そんなおばあちゃんの話を、私はいつも面白がってワクワクしながら聞いていたことを覚えている。

写真＝平松市聖／文藝春秋

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梅宮さんの著書『フルコース』では、「勃たないのは、嫌なんだ」と語った梅宮辰夫さんの最期の様子や、ずっと一緒に生活してきた母・クラウディアさんへの本音、娘へのネグレクト報道の裏側など、赤裸々に書かれています。

〈「パパが私の肛門に突っ込むと言って…」25歳でイボ痔の手術をした梅宮アンナに父・梅宮辰夫が迫った、あり得ない直談判〉へ続く

（平田 裕介／Webオリジナル（外部転載））