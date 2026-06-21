元TOKIOの松岡昌宏（49）が21日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。福岡空港のラウンジで1980年代の漫才ブームを牽引した大物芸人との遭遇を明かす場面があった。

プライベートで名古屋、京都、下関、福岡と新幹線での盛りだくさんな1週間の旅を楽しんだことを明かした松岡。帰りは飛行機を利用すべく、福岡空港に向かうも、「ちょっと飛行機が遅延したんですよ、1時間」と説明した。

「仕方ないなと思って」ラウンジを利用したそうで「“あれ？ なんか見たことある人いるな”と思って。よーく見て、近づいてったら目と目が合って、島田洋七師匠だったんですよ」と1980年代の漫才ブームをけん引したお笑いコンビ「B＆B」の島田洋七だったとした。

「“あっ！”と思って。“こんにちは。松岡です”って言ったら、“おおー！何してんの？”って言うから、“ちょっと今、プライベートでこっち来て、今から帰るんです”“あ、そうなんや。久々に芸能人に会うたわ。ありがとう、ありがとう”って言ってくださって。“失礼します”」とやり取りを明かした。

「俺、ラウンジで携帯見てたんですよ」と松岡。「そしたら、洋七師匠の方が先に出られる感じだったんで、わざわざ来てくださって。“いやー、なんかうれしいな、こんなふうに会えて。この間もたけし（ビートたけし）のところ泊まって……”みたいな、お話をしてくださいまして。“あ、そうなんですね！”“仕事も大変やろうけど、体壊さんように頑張ってよ。じゃあまたね！”って。なんて優しい」とした。

「ちょっと涙出そうになった、あまりに優しくて」と松岡。「俺、だってそんなにお会いしたことないのよ。だけど、ごあいさつさせてもらったら、わざわざ帰り際も来てくださって。“ああ、やっぱり器の大きい方っていうのは、こういうところでも大きいんだな”。こういうこところで出会いがあって。次もしテレビ局とかでお会いした時に、“あ、先日は失礼しました”ってできるな、なんて思ってさ。凄くうれしい気持ちで、旅行の締めくくりが最高でした」と振り返った。