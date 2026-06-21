オランダ戦を終えた日本代表の第2戦はチュニジア戦。会場は事前合宿を行ったメキシコ・モンテレイだ。

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そのモンテレイでの日本代表の合宿は、地元ニュースでは注目の的だった。日本が初練習を行った6月3日、筆者が現地で乗ったUberのラジオでも日本代表合宿関連のニュースが流れており、運転手も興味津々だった。モンテレイは試合開催都市であり、大会が始まれば試合で盛り上がるし、日本が去った後はチュニジアがモンテレイをベースキャンプ地にするから話題はそちらに移行していく。だが、開幕のおよそ10日前の時点では、日本代表は注目をほしいままにしているように思えた。



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日本代表の合宿には多い日で120人程度が取材に訪れ、そのうち40人程度がメキシコメディアだったようだ。テレビからウェブメディア、新聞などメディアの形はさまざまだった。彼らは日本の合宿を取材しどのように感じたのだろうか。2人の記者に話を聞いた。

1人は地元紙エルノルテのヘスス・カルバハル記者。カルバハル記者は49歳、30年以上スポーツジャーナリストの経験がありカタールW杯ではメキシコ代表チーム取材も行っている。

2人目は日刊紙オンセ・ディアリオのヒルベルト・カルバン記者。20代の若手で、昨年行われたクラブW杯でCFモンテレイと対戦した浦和レッズの取材も経験した日本通でもある。2人には同じ質問を行った。2人の記者はそろって日本に対する驚くほどの見識を持ち、高解像度の見解を寄せてくれた。

日本代表合宿は「常に準備が整っている印象」

――日本代表の合宿を取材して、どのような印象を持ちましたか。

カルバハル記者 「とても組織立っていて、運営がしっかりしていると感じました。たとえば、練習拠点の移動のような変更にも柔軟に対応していて、常に準備が整っている印象でした。現場で問題が起きても、その場でうまく解決できるチームだと感じました」

カルバン記者 「モンテレイの同僚たちには、アジア最高のチームを取材するのが私の夢（憧れ）だったと伝えていました。素晴らしい選手たちを目にすることができ、また記者席では親切で親しみやすい人たちに出会えて最高です。総じて、日本は最高峰だと思います」

モンテレイ合宿では、気温やピッチ状態が想定と違うこともあり練習時間や練習会場が何度も変更になった。我々報道陣への連絡や、練習のオーガナイズなどに対し、2人の記者はそろってスムーズだという感想を抱いていた。

メキシコ人記者が揃って名前をあげた「好きな日本人選手」

――メキシコ代表の合宿と比べて、メディア対応やコミュニケーション、ホスピタリティに違いはありましたか。

カルバハル記者 「仕事の進め方自体はとても似ていると思います。ただ、日本代表については、あらゆることに非常に細やかな気配りが行き届いている点が印象的でした。また、報道陣に対しても『何か足りないものはないか』と配慮してくれて、とてもありがたかったです。とはいえ、全体としてはメキシコ代表の合宿運営とも非常に近いものだと感じました」

カルバン記者 「多くの面でこれほど異なる2つの文化が混ざり合うため、常に違い（ギャップ）は生じるものです。私たちへの取材制限も時にはありましたが、代表チームの広報チームや、日本代表を取材している記者たち全体への対応は素晴らしいものでした」

――練習取材を通して特に印象に残った日本の選手や、好印象を持った選手はいますか。

カルバハル記者 「選手たちのオープンな姿勢と、取材対応の丁寧さがとても印象に残りました。ファンに対しても同じで、声をかけられれば気さくに応じていました。たとえば久保建英選手は、スター選手でありながら決して偉ぶることなく、誰に対しても親切に接していました。それは私たち記者にとっても非常にありがたいことです」

カルバン記者 「そうですね、今回のワールドカップで日本の試合を取材することになったと知ったとき、三笘薫のプレーを見るのが楽しみだったと白状します。彼が怪我をしてしまったため、今は久保建英に注目しています。久保は2年前、レアル・ソシエダの一員としてモンテレイに来ておりその際に取材しています。長友佑都や吉田麻也はプロフェッショナルだと感じましたが、1対1を仕掛ける堂安律や、GK鈴木彩艶の身体能力の高さも素晴らしいと思いました。好きな選手の話は尽きないものですね」

メキシコ人記者による「リアルな順位予想」

――森保一監督については、どのような印象を持ちましたか。

カルバハル記者 「いくつかの理由から、とても好印象でした。まず、セットプレーのような戦術練習を行っているときでさえ、私たちメディアに十分な公開時間を与え、写真撮影や情報収集の機会を確保してくれました。メキシコでは、クラブでも代表でも、そうした対応はなかなか難しいので、日本がそれを実践しているのは素晴らしいことだと思います。また、攻撃と守備に専門のコーチを置いていることにも感心しました。しかも、そのコーチたちは日本サッカー界のレジェンドとも言える存在です。森保監督は、人に任せるべきところはしっかり任せながらも、最終的にはチーム全体を統率できる監督だと感じました」

カルバン記者 「私にとって、森保監督は世界屈指の監督の一人です。特に選手選考などにおいて、時に議論を呼ぶ決断を下すことは理解していますが、彼の戦術的な構想やコーチングスタッフの専門性の高さは非常に気に入っています。セットプレーの練習風景などを見るのは圧巻でした」

まだ本格的なトレーニングに入っておらず、コンディショニングがモンテレイ合宿のメインだった。そのためセットプレー練習が公開されたと言っても、本番仕様からはかけ離れたもの。とはいえ、そこまで公開されることも少ないのだろう。彼らには好感だけでなく、同時に日本の自信を強く印象付けた。

最後に未来予測をお願いした。

――日本代表のワールドカップでの成績をどのように予想しますか。

カルバハル記者 「日本は人々を驚かせる存在になれると思います。カタール大会では実際に現地で彼らの戦いを見ましたが、とても良い戦いをしていたと感じました。そして、今のチームは当時よりもさらに良くなっていると思います。サプライズを起こし、ベスト8まで進出する可能性は十分にあると見ています」

カルバン記者 「準々決勝進出、これに尽きます。すでに強豪をいくつも撃破してきたプロジェクトを確固たるものにし、2050年の世界王者という目標に向かって進み続けることでしょう」

メキシコ人記者に聞いた「日本VSメキシコ」の結果

――メキシコ代表のワールドカップでの成績はどう予想しますか。

カルバハル記者 「ここ数週間でメキシコは改善してきていると思いますが、そこまで大きな期待はしていません。2022年カタール大会で1978年大会以来最悪の結果に終わった際の主力メンバーを、今も多く維持しているからです。私の予想では、ベスト16進出、つまり決勝トーナメント1回戦突破までが現実的だと思います」

カルバン記者 「ホルヘ・バルダーノ（マラドーナとともにアルゼンチンの1986年W杯優勝に貢献した）は『サッカーとは精神状態（ステート・オブ・マインド）である』と言っています。多くの人の見方とは裏腹に、メキシコには明確なプレーパターンがあり、それは開幕戦でも見て取れました。ホーム開催であることは大きな力になるでしょうし、彼らも準々決勝に進出すると見ています」

2人の記者の意見は、分かれた。

――もし日本とメキシコが対戦するとしたら、どのような試合になると思いますか。

カルバハル記者 「両チームのスタイルを考えると、とても激しく、戦術的な試合になると思います。日本は規律があり、組織的なサッカーをします。一方のメキシコは強度が高く、常に前へ出ていくチームですし、スタジアムではおそらくメキシコ側の観客の後押しも大きいでしょう」

カルバン記者 「メキシコがボールを保持して主導権を握り、日本は守備ブロックを作り対抗する展開になるでしょう。久保はモンテレイで『偉大な勝利はリアクティブな戦いから生まれる』と語っていました。日本はボールを使ったプレーができることも示そうとするでしょうが、森保監督は守備的な戦い方を選択するのではないかと見ています。メキシコのプレッシングの連携ミスを待ち、そこを突くような展開です。警戒すべきは、日本が『エル・トリ（メキシコ代表の愛称）』よりも個の質が高いという点です」

日本とメキシコが対戦するとしたらだいぶ先のこと。日本はまず、モンテレイでのチュニジア戦を戦う。

（了戒 美子）