◆米大リーグ ドジャース―オリオールズ（２０日、米カリフォリニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

オリオールズのＣ・アルバーナス監督が２０日（日本時間２１日）、昨季の対戦でチームがノーヒッターを食らいかけた“天敵”山本由伸投手（２７）への警戒をあらわにした。

昨年９月６日（同７日）には山本から９回２死まで１本の安打も打てなかったが、そこから奇跡の逆転サヨナラ勝ちを収めたオリオールズ。今季から監督に就任した指揮官は山本の印象を聞かれ「彼が昨年のワールドシリーズで成し遂げたことは、おそらく私がこれまで野球界で見た中で最もクールな出来事の１つだ。完投した翌日に３イニング投げるなんで正気の沙汰ではない（笑）。それほど彼は特別な才能を持っている。うちの打者陣はしぶとく食らいつかないといけない。彼は本当に手ごわいし、エリート級の球種と制球力を持っている。うちの選手が今どのレベルにあるかを測るための戦いになるだろう」と話した。

山本は前回１３日（同１４日）の敵地・ホワイトソックス戦では、９回途中１安打１失点の快投で７勝目。８回２死まで１人の走者も出さないパーフェクト投球を見せていたが、遊撃ベッツの失策でストップすると、９回先頭ではソロを浴びてノーヒットノーランも逃していた。試合後は「去年に続き９回にやられたので野球は難しいなと思う。また練習して最後までいけるように頑張ります」と話していた。