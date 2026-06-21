歌舞伎俳優の市川團子、中村壱太郎、中村時蔵らが出演するスーパー歌舞伎「もののけ姫」（７月３日〜８月２３日）のメインビジュアルが２１日、初公開された。

宮粼駿監督のアニメ映画「もののけ姫」（１９９７年）を、壮大なスペクタクルとダイナミックな演出で魅了するスーパー歌舞伎に。團子が呪いをかけられた少年・アシタカ、壱太郎が山犬に育てられた少女・サン、時蔵がタタラ場を統率するリーダー・エボシ御前を演じる。メインビジュアルはアシタカとサン、タタラ場に生きる人々と森に住む神々、それぞれの運命が絡みあい、人間と自然の壮絶な衝突と共生への願いを描いた作品の世界観を表現した。

アシタカ（團子）は弓を引き、ぐっと目線を据える力強い印象に。背景にはアシタカを象徴する青色をあしらい、神秘的な森をイメージさせる木の葉が舞い散る。サン（壱太郎）は、衣裳の基調となっているクリーム色と、まばゆい月夜の崖をイメージした背景のなかで、鋭い眼差しを向ける幻想的な仕上がりに。エボシ御前（中村時蔵）は石火矢を掲げ、紫色の配色が目を引く背景に。タタラ場をほうふつとさせる火花が散り、印象的なビジュアルに仕上がっている。

團子、壱太郎、時蔵のほか、澤瀉屋を中心に豪華キャストが集結。市川猿弥がジコ坊、市川笑三郎がモロの君、市川青虎が甲六、市川寿猿が猩々（しょうじょう）、市川笑也がヒイさま・トキ、市川門之助がゴンザ、市川中車が乙事主を演じる。

入場者特典の配布が決定。８月２０〜２３日の７公演で、アシタカ、サン、エボシ御前のキャラクタービジュアルを配した「特別ステッカー（全３種）」をランダムで配布する。