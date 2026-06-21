◆米大リーグ ロッキーズ―パイレーツ（２０日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）

ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が２０日（日本時間２１日）、本拠地・パイレーツ戦に先発し、いきなり先頭打者本塁打を浴びて先取点を献上した。

初回は先頭のホルウィッツに対し、初球を打たせて三塁側ファウルゾーンへ力ないフライが飛んだが、三塁手のカストロがまさかの落球。いきなり不運に見舞われた。するとカウント２ボール、１ストライクから４球目を右翼席へ運ばれて、先頭弾を浴びた。２番のラウにも右前安打を許したが、１死一塁から２者連続三振を奪うなど追加点は許さなかった。

パイレーツの先発は、昨年サイ・ヤング賞に輝いた２４歳右腕のスキーンズ。この日が１６試合目の登板で、試合前の時点で６勝６敗、防御率２・８５の成績を残し、大谷、山本（ともにドジャース）、ミジオロウスキー（ブルワーズ）、サンチェス（フィリーズ）らと今季もサイ・ヤング賞を争っている。巨人時代に日本のサイ・ヤング賞とも言える沢村賞に２度輝いた菅野が、メジャー屈指の好右腕との投げ合いとなった。

菅野は今季１５試合目の登板。試合前の時点で７勝４敗、防御率４・５４をマークしている。前回登板だった１４日（同１５日）にラスベガスで行われたアスレチックス戦では、５回でメジャー自己ワーストの８失点だったが、打線が球団史上最多２３得点と爆発したことで自身３連勝となる７勝目が転がり込んできた。