歌手の倖田來未さんがインスタグラムを更新。長かった髪をバッサリと切ったことを報告した。



【写真】「息子が断髪式してくれました笑笑」長髪バッサリ…ヘアカット中の倖田來未さん

倖田さんは「髪の毛切りにヘアー担当のまっちゃんが家に来てくれていたのですが、結構伸びたなーって話なって、断髪式みたいなりまして、息子が断髪式してくれました笑笑」とコメント。写真には倖田さんのロングヘアにハサミを入れる息子さんの姿や、プロが仕上げを行う様子などが写っている。



ヘアカット後、倖田さんは投稿を更新し、「こんな感じなりましたー！笑笑」と新しい髪型を披露。肩甲骨あたりまであった長さは、あご先で切りそろえたボブスタイルになり、「こんな短いの久々すぎて、どー扱えば良いか分からず、、」と戸惑う様子も。



SNSでは「仲良し家族、憧れです」「ボブスタイル素敵〜」「息子くんに切らせるくうちゃん凄〜い」「くぅちゃんのボブ似合い過ぎて好きです」「ママ似だね 優しい息子さん」「短い髪も可愛くて似合ってますね」などのコメントがあった。



倖田さんは1982年11月13日生まれ、京都府出身。2011年にロックバンド「BACK-ON」ボーカル・ギターのKENJI03さんと結婚。2012年7月に第1子を出産。2026年3月30日に第2子妊娠を発表した。