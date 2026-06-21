さらに迫力あるスタイルへ

2026年5月22日、ホンダは新型コンパクトEV「Super-ONE（スーパーワン）」を発売しました。

5ドアハッチバックの実用性とスポーツカーならではの走りの楽しさを融合させた新世代コンパクトスポーツEVとして注目を集める同モデルですが、発売と同時にM-TECが「無限」ブランドの専用エアロパーツを発表。よりアグレッシブなスタイルへカスタマイズできるとして話題となっています。

【画像】超カッコいい！ これがホンダ新型「小さな5ドアスポーツカー“過激仕様”」です！

Super-ONEは、「コンパクトで軽量なボディ」「刺激的な走りを実現するパワー性能」「日常使いに十分な一充電走行距離」という3つの特徴を備えています。

スポーツカーのような軽快なハンドリングと、5ドアハッチバックならではの使い勝手を両立している点が大きな魅力です。

コンパクトなボディサイズながら十分な居住性と積載性を確保しており、日常の移動から週末のドライブまで幅広いシーンに対応します。

専用プラットフォームを採用することで、車両重量は1090kgを実現。EVとしては比較的軽量な部類に入り、この軽さが鋭い加速性能と優れたコーナリング性能に貢献しています。

低重心なEVならではの特性も相まって、スポーツカーのような一体感のある走りを楽しめます。

パワーユニットには、通常出力47kWのモーターを搭載。さらに、出力制限を一時的に解除して性能を引き上げる専用ドライブモード「BOOSTモード」を備えており、作動時には最高出力を47kWから70kWまで高めることが可能です。

アクセル操作に対する鋭いレスポンスも、Super-ONEのスポーツカーらしさを支える要素となっています。

このほか、有段変速機のシフトフィールを再現した仮想有段シフト制御技術や、走行時の高揚感を演出するアクティブサウンドコントロールシステムも、Super-ONEの大きな魅力です。

EVでありながら、ドライバーがクルマを操る楽しさを存分に味わえるモデルに仕上げられています。

M-TECが発表した「無限」ブランドのSuper-ONE専用エアロパーツは、フロントアンダースポイラー、サイドガーニッシュ、リアアンダースポイラーで構成されています。

標準仕様でも専用設計のエアロパーツを採用したスポーティなエクステリアを備えていますが、無限パーツを装着することで、さらに迫力のあるデザインへと進化させることができます。

なかでも注目はフロントアンダースポイラーです。フロント部分に大きく張り出した個性的なデザインを採用し、大胆に配置された「無限」のロゴが存在感を放っています。

サイドガーニッシュやリアアンダースポイラーも、スポーティな見た目を演出するだけでなく、空力性能の向上にも貢献するアイテムです。

さらに、専用パフォーマンスダンパーやアルミホイールも用意されています。今後は、2026年6月にエアロボンネットやフロント・リアオーバーフェンダー、7月にはカーボンテールゲートスポイラーやカーボンドアミラーカバーの発売が予定されています。

無限パーツを装着することで、もともと個性的なデザインを持つSuper-ONEを、まるでレーシングカーのようなスパルタンなスタイルへと仕上げることが可能です。

実用的な5ドアハッチバックでありながら、スポーツカーのような存在感と走りのイメージをさらに強調できるのも魅力のひとつ。

ひと味違うSuper-ONEを楽しみたいユーザーにとって、魅力的なカスタマイズメニューといえるでしょう。