「2000万回再生より100人の応援」人気シングルファザーYouTuberが語る“バズを追わない理由”

1000万回超の動画を複数生んでいる、シングルファザーのえむとしさん（40）。20年のキャリアを積んだ一流パティシエでもある彼は2年前、青森県ののどかな町に移住した。都会の“芸術品のようなスイーツ”が通用しない中で、あえて“バズらなくていい”と言い切る理由とは？（前後編の後編）

【画像】えむとしさんが考案した『おがわら湖プリン』

1000万再生のバズりよりも嬉しいこと

シングルファザーのえむとしさん（40）は、息子・ようた君（小3）との何気なくも温かな日常を発信しているYouTuber。

約5年の活動の中で、何度もバズっている。中には2000万回弱再生された動画も……！

「バズったときは素直にうれしいです。でも数字そのものより、世界の誰かが僕たちの動画を見てくすっと笑ってくれたり、“子どもとの向き合い方をちょっと変えてみようかな？”と思ってくださったり。そういったコメントをいただくほうが僕にとってはうれしいです」

えむとしさんは、バズるためにSNSをやっているわけではないと語る。

「もちろん、誰かに見てもらわないと意味がないわけですが。今までバズった動画を振り返ってみると、1000万人の方に見ていただいたバズ動画ほど、次の動画をアップするころには忘れられていたりする。それよりも、100人にずっと応援してもらえるような見られ方をするのは大事だと最近は思っています」

えむとしさんは高校卒業後、パティシエの道へ。フランスの三ツ星レストランでの修業経験を経て、東京都内の有名店などで腕を振るってきた。しかし5年前に離婚。シングルファザーのワンオペ育児は、都会での目まぐるしい働き方と相性は良くなかった。

そんな中、青森県上北郡東北町の“地域おこし協力隊”の募集を見つける。（特産品である）生乳を使ったプロジェクト。これまでのキャリアを活かしながら、挑戦もできる。愛媛県出身のえむとしさんは、馴染みのない土地での暮らしにも興味を覚え、父子での移住を決めた。

「都会生活が長かった分、田舎に移り住んだらいろんなことが解決するのかなと思っていたんですけど。実際は、孤独も不安も一緒に連れてきた感じですね（笑）。ただ、息子と過ごす時間が増えたことは大きな報酬というか、新たに獲得できたものだと思います」

見た目の派手さではない「本当に求められる味」

地域おこし協力隊の任期は原則として最長3年。正社員ではなく、限られた時間の中で結果を出さねばならない。試行錯誤の中、東北町の生乳を使った『父と子の生チョコ』を開発。道の駅ですぐ完売する人気商品となった。

「本当は凝縮したミルクのペーストとチョコレートのボンボンショコラ（一口サイズのコーティングチョコ）なんですけど、ココアパウダーを振りかけて生チョコのようなビジュアルに仕上げました。でも材料費が高騰し、値上げをせざるを得なくて。地方では、生チョコに4桁（1000円以上）は厳しい。残念ながら、オワコンとなりました」

と、えむとしさんは苦笑する。都市部で培った高単価・高付加価値の商品設計が、そのまま通用するわけではない。ショートケーキやシュークリームのような誰もが食べたことのあるわかりやすいもの、そして値段が手ごろなものだと肌で感じ取った。その現実は、パティシエとして20年以上活躍してきただけに葛藤もあったはずだ。

「そうですね。厳しい先輩のもとで修業し、言葉もうまく話せないフランスで歯をくいしばった経験があるので。ここでの商品開発は、悔しくても夢を追いかけていた、若き自分を裏切ってしまうことなのかと考えた日もありましたね」

だが、へこんでばかりはいられない。生活がある。えむとしさんは次なる一手として『おがわら湖プリン』を開発。生乳をたっぷり使い、長靴のような形をした小川原湖（東北町）を模した瓶、容器を使用している。

「この瓶（の原価）が高いんですよ（笑）。でもビジネス的に言えば“入り口の商品（フロントエンド）”、これだけで大きな利益を出すというより、“集客装置”になればいいと思っています」

その評判は上々だ。一方で、イベント出店時に「子どもがいるから買わない」という言葉をかけられたこともあったそうだが、えむとしさんはこう解釈している。

「そういった意見もあるよなって。動画を発信していても必ず2つの意見が返ってくるんです。例えば、息子が人生で初めてコーラを飲んだ動画に対して“可愛い”“ほっこりした”っていうのと同時に“コーラがもったいない”“子どもにコーラを飲ませるなんて最低な親だ”とか。

今回のプリンも、思ったことがない、予想していない球は飛んでくるんだろうなと思っていて。でも、その意見は社会あるいは他人の声を耳にできるきっかけにもなるのかなって思っています」

称賛と批判その両方を視野に入れる。引っ張られることなく、あくまでふたりの道を進むための材料として。

バズりよりも「深いつながり」を

地域おこし協力隊の任期終了まであと9か月。その後はどうするのだろう？

「息子に聞いてみたら“まだ青森にいたい”と言っているので。その希望には応えたいなと思っています」

えむとしさんは定住し、自らが経営者となって事業を始める未来を思い描き始めた。地方で受け入れられる商品には制約があるからこそ、これまで育ててきたSNSが最大の武器になると考えている。

「まだ経営者の“け”の字も始まっていないんですけどね（笑）。

そもそも、SNSを始めたきっかけのひとつは、息子を寝かしつけた後にできることはないか？という模索でした。配送業などのバイトも考えたんですが、やはり家にいてあげたい。それに、もうちょっと未来に向けた作業や活動をしたかったという気持ちもありました。

実は最近、息子を寝かしつけた後には絵を描いていて。絵とお菓子の表現をできたらいいなと考えているんですよ」

未来を語ってくれたえむとしさんは、さらにこう続けた。

「先ほどの“バズらなくていい”というところにもつながるんですが、バズることは求めていない人にも見られることなんですよね、良くも悪くも。そして、その後は僕のお客さんにならない人のほうが多い。できれば、僕は自分自身を応援してくれる人に向けてやっていきたいし、そういう人を増やしていきたい。

瞬間的な成功ではなく、ずっと長く応援されるような。選んだことを正解にさせる背中を、息子に見せていきたいですね」

「バズり」という一時の熱狂よりも、100人の心に深く届く表現を。そう決意したシングルファザーのパティシエが深夜に描く未来には、息子への無償の愛が溢れている。彼の焼くお菓子には、単なる甘さだけではない、人生の苦みとそれを乗り越えた優しさが詰まっている。

取材・文／池谷百合子

（写真／えむとしさん提供）