「発達障害は息子の説明書の一部」登録者14万人のシングルファザーが語る"グレーゾーン"との向き合い方

5歳の息子が生まれて初めてコーラを飲むショート動画が1900万回以上再生されるなど、シングルファザーYouTuberとして活躍するえむとしさん（40）。発信されるほっこりとした日常が好評で注目を集める中、2年前に東京から青森へ移住している。柔らかな空気感や華やかな数字だけではわからない、男親によるワンオペ育児のハードな現実と孤独、そして発達障害グレーゾーンといわれた息子との向き合い方とは？（前後編の前編）

【画像】1900万回以上再生されたコーラの動画のその後

「発達障害は、その子の説明書の一部」

現在小学3年生の息子・ようた君とふたり暮らしをしているシングルファザー・えむとしさん（40）。父と子の微笑ましい日常の様子を、YouTubeなどで発信している。チャンネル登録者数は約14万人、これまでに1300本弱のショート動画をアップしてきた。（※いずれも2026年6月時点）

ようた君が5歳のときに、初めてコカ・コーラを飲んだ動画は1982万回再生。最近も、目隠ししたふたりが皿の中のイチゴを探すゲームをする動画は1484万回再生されている。

えむとしさんが離婚をしたのは5年前。シングルファザーになると決意したときの心境を聞くと、

「僕自身も親が離婚をしていて。子どもとしての思いはありましたし、（心の）傷も受けているので“自分は絶対に離婚はしたくない”という気持ちはあったんですけども……。こうなったのはやはり、親の責任。男として“子どもを守る”という気持ちがいちばん強かったですね」

離婚後、当時3歳だったようた君について保育園の先生からADHD（注意欠如・多動症）やASD（自閉スペクトラム症）の可能性を指摘された。

「紙芝居をみんなが見ているときに、ひとりだけ全然違う方向を見たり、立ち上がったり。集団行動の中でちょっと落ち着きがないかもしれない、と。家庭内では僕と息子は1対1。誰かと比べることがあまりできない環境なので、そういったことを微塵も感じていませんでした。勇気をもって言ってくださった先生には本当に感謝しています」

1年半ほど検査を重ね、発達障害の特性はあるものの、いわゆるグレーゾーンにあたるとの説明を受けた。

「僕にとっては、発達障害というのはひとつの特性や性格だと思っていて。“障害”という言葉がつくので、人によっては引っ掛かりを覚えたり、拒否反応を示す方もいると思いますが、僕の中では“その子の説明書の一部”。言うならば“クラスでいちばん背が高い”みたいな感覚で捉えていて。息子が持つ特性を知ることができたと思っています」

とはいえ、えむとしさん自身、発達障害についての知識はなかった。専門書を読んだり、ネットでたくさん調べたという。

もちろん、躾として口うるさく言ってしまうときもある。

「社会生活上の必要ルールを丁寧に教えることはすごく大事なことだと思います。ただ性格をねじ曲げてしまうような伝え方や押さえ込みは絶対に避けたいという思いです」

「元気を与えられる側になりたい」YouTubeに込めた願い

そんなえむとしさん自身は20年のキャリアを重ねたパティシエ。都内の有名店に勤務していたが2年前、ようた君の小学校入学を前に青森県の上北地方に位置する東北町に移住した。

「都会にあのまま住んでいたら、子どもとの時間は今以上に増えなかっただろうし、仕事ばかりでストレスもどんどん溜まっていたのかなとは思います。もちろん、正解はわかりません。東京で暮らしていたほうが、もっと良かったのかもしれませんし（笑）。どの選択が正しかったかというより、選択した道を正解にすることが大事だと思っています」

えむとしさんが、ようた君とのほっこりライフを動画でアップするようになったのは、5年前。

「その当時、シングルファザーになって。仕事と育児の両立にすごく向き合い、そして壁にぶつかった時期でした。シングルファザーについて検索エンジンで調べる中で、YouTubeで同じ境遇の方が出てきて。その方たちを見て、元気をもらいました。そして、僕も元気を与える側になりたいなと思ったのがきっかけでした。息子との思い出を残すのと同時に、自分も挑戦したかったんです」

先述のコカ・コーラの動画は、ようた君にとっての“人生初”。日々の暮らしに手一杯であればあるほど、些細なことまでは覚えていられない。しかし、えむとしさんの動画には、日常に埋もれがちな大切な瞬間がたくさん収められている。

「人生初もそうですし、振り返ってみたらもうやらなくなったという“卒業”もあると思います。初めて言葉を話した瞬間やハイハイしていた時期、ひとりでご飯を食べられるようになったとき……成長していく中で当たり前になった一つ一つを形として残していけたら嬉しい。

息子が大きくなるにつれ、写真や動画がたくさん増えると見返すこともなくなってくるのかなとも思うので、YouTubeではサムネイルで一覧が見られるようにしています」

当初、3歳だったようた君は小学3年生に。ふたりでの動画は、いつまで続けていきたいと考えているのか。

「僕自身、SNSでの子どもの顔出しはどちらかというと、あまり賛成でもないんですね。息子には“YouTubeをいつまで続ける？”“顔を出して嫌な気持ちになってない？”ということをこまめに、ヒアリングしています。息子が“やりたくない”と言ったときが、やめ時だと思っているので。ただ、現時点では、むしろ出たいと言ってくれているので（笑）、続けている感じですね」

「100点の育児は目指さない」強く、機嫌よく笑うパパで

動画を見る限りは、可愛いばかりのようた君。しかし、動画には映らない生活がある。育児、仕事、家事……そのすべてをひとりで担う状況を、えむとしさんはトリプルパンチと語る。シングルファザーとして、いちばん大変なことを尋ねると、

「ざっくり言うと、もう全部忙しいですね。全部がいちばん大変です（笑）。ただ、その解像度を上げると、すべてにつながっているのは体調管理。（自分が）熱が出てもご飯を作り、お風呂に入れないといけないし、明日の準備もしてから寝かせないといけない。日常的に自分は後回し。足を骨折したとしてもそうしないといけないのは、事実なので。そうならないためにも日々の健康や体調管理は徹底的に気をつけています」

自分が倒れれば、家庭を支える大人がいなくなる。その責任感とプレッシャーは計り知れない。穏やかで紳士的なえむとしさんを孤独にさせるのは“お子さんがいるんだから、ひとりじゃないでしょ？”という言葉なのだという。

「物理的に子どもがいるので“ひとりじゃない”“孤独じゃない”と、第三者は思うかもしれません。息子はたしかに、癒しであり、支えです。ただ、相談相手ではないんですね。

息子が3歳のとき、初めてふたりで鬼怒川温泉に旅行に行ったんです。いろんなところに連れていって、温泉旅館に泊まって。息子を寝かしつけて、ひとりでお酒を飲んでいたときにふと孤独を感じましたね（笑）。

“あー、疲れた”“でも、今日も楽しかったね”“子どもがたくさん笑ってくれてたね”って言い合える人がいない。やっぱり大人同士で話し合えたり、悩みを共有したり、共感し合ったりすることができないことは、より孤独を深める気がしています。

日々、育児に奮闘し、自分自身と闘いながら自問自答し、息子の成長を見て自分の気持ちに折り合いをつけているところもあります」

そんな中で、えむとしさんは100点の育児を目指さないことも意識しているという。

「特にひとりで子育てをしていると“ちゃんとしなければいけない”“親の責任を果たさなければ”という重圧がのしかかりますが、少し肩の力を抜いて、日常を楽しんでいるぐらいがちょうどいいのかなと思っていて。

テストでいい点を取らせるとか、大学に行かせるとか、そういったことではなくて。やっぱり子どもが毎日生き生きと笑顔でいられて、帰れる場所があること。だからこそ、学校で頑張れたり、たとえトラブルがあってもそれを家の人に話したりできる。そんな関係性がいいなと思っています。

困ったこと、悩んでいること、うまくいかないことを向こうから打ち明けられる、どこか友達のような関係性でありたい。師匠と弟子みたいな関係性では、絶対に相談してはこないので、そうならないように」

えむとしさんが目指す父親像は、強くも機嫌よく笑っているパパ。

「優しいだけでは誰も守れませんから。その強さがあればこそ、人の痛みがわかったり、優しくできたりするのかなと思うので。外では挑戦するけれど、家の中では子どもを見守れるような父親というか、人としてそんな存在になりたいです」

自分がシングルファザーとなり、ワンオペ育児をしようとは。えむとしさんは、若かりし頃には予想だにしなかった未来を生きている。

「いい日も、悪い日もあって。この先の未来への不安もたくさんありますが、息子と会話したり、一緒にお風呂に入ったり、笑顔や寝顔だったり。“今日も無事に終わったな”と思える瞬間が、自分の中でいちばん幸せを感じる瞬間ですね」

大人同士で悩みを共有できない孤独や、自分を後回しにするハードな現実に直面しながらも、えむとしさんは「誰かに元気を与える側になりたい」と前を向く。東京から青森へと場所を変え、困難を抱えながらも挑戦を続けるその背中は、同じ空の下で奮闘する多くの人々に、「不完全でも、共に笑い合える日常」の尊さを伝えている。

取材・文／池谷百合子

（写真／えむとしさん提供）