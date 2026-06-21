【来週の風、薫る あらすじ】りん・直美、看護婦取締になる ツヤが申し出たこととは
【モデルプレス＝2026/06/21】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第13週「白日の夢」が、6月22日から26日にわたり放送される。
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朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
りん（見上愛）、直美（上坂樹里）、多江（生田絵梨花）、トメ（原嶋凛）の4人は、帝都医科大学附属病院で働き始める。
りん達は看護婦取締としてヒデ（池田朱那）やタマ（川島鈴遥）など学生も育てる立場になり大忙し。そんな中、看病婦として働いていたツヤ（東野絢香）が、自分も看護の勉強をしたいと申し出る。
（modelpress編集部）
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◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
◆「風、薫る」第13週／6月22日（月）〜26日（金）放送
りん（見上愛）、直美（上坂樹里）、多江（生田絵梨花）、トメ（原嶋凛）の4人は、帝都医科大学附属病院で働き始める。
りん達は看護婦取締としてヒデ（池田朱那）やタマ（川島鈴遥）など学生も育てる立場になり大忙し。そんな中、看病婦として働いていたツヤ（東野絢香）が、自分も看護の勉強をしたいと申し出る。
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