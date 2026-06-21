プロレス界に朗報が届いた。先月、「情熱大陸」（TBS系）で取り上げられた女子レスラー・イヨ・スカイが、番組内で元新日本プロレスの悪役レスラー、EVIL（現リングネームはNARAKU）と結婚していたことを公表したのだ。情報解禁に先立って金屏風の前で会見した二人。イヨとの結婚の理由を、「敵か味方で言えば、味方にしておいて損はないなと思った」とふてぶてしく語ったEVILだが、「プロポーズの言葉は？」という質問には思わず「……」。素の表情が見えるようで、感じ入った。プロレスラーにとっても結婚は人生の一大事。６月と言えばジューン・ブライドでもあるが、今回はプロレスラーたちの結婚に向けた戦いぶりをリポートしたい。

藤波辰爾と伽織夫人（2015年、WEE殿堂入りパーティーで）

【写真を見る】若き日の藤波が付き人を務めた偉大なるレジェンドと、とにかく大きく何事もビッグなジャイアント馬場の秘蔵ショット

師匠と弟子のプロポーズ大作戦

「英雄色を好む」という言葉があるが、それを地で行っていたのが日本プロレスの父、力道山だ。数々の有名女優との浮名を本人が公言しているが、そんな力道山が理想の結婚相手を周囲に漏らし始めたのが1960年ごろのことだった。

「恐れ多いが、美智子さまのような方がいらっしゃったらと思うんだ」

当時の皇太子妃かつ、現上皇后美智子さまのことである。前年の1959年にご成婚パレードがあり、全国に“ミッチー・ブーム”を起こしていた。その後しばらくして力道山は、「遂に見つけたよ。清楚で聡明で、素晴らしい女性だ」と側近に明かした。相手はJAL（日本航空）のキャビンアテンダント（CA）だという。そこからが天下の力道山。八方手を尽くしてそのCAが乗る機を調べて、同乗。海外渡航が自由化されてない時代だが、プロレス会社の社長という立場を大いに利用した。そして搭乗するたびに、力道山が言ったのは、

「やあ！ また、お会いしましたね！(笑)」

1963年、その田中敬子さんと婚姻に至ったのだった。

飛行機でのエピソードといえば、力道山の弟子・アントニオ猪木が３番目の妻である尚美さんを見初めた時の第一声は面白い。たまたま隣の座席に座った尚美さんの美貌に心奪われ、会話のきっかけを考えた末に、自らこう話しかけた。

「どちらに行かれるんですか？」

後に筆者の取材に、猪木はこう語ってくれた。

「飛行機だから、みんな行先は一緒なんだけどね(笑)」

猪木といえば、２番目の妻で女優の倍賞美津子の存在が広く知られる。2人は猪木の兄貴分レスラー・豊登の仲介で顔見知りになっている。猪木が倍賞を口説いた時の作戦は、まさに師匠の力道山を彷彿とさせた。

〈猪木が第二の故郷ブラジルに里帰りすると、友人が言う。

「倍賞千恵子のファンなんだ」

「それなら俺、妹の美津子と知り合いだから、サイン頼んでみるよ」（中略）

猪木は（中略）こう振り返っている。

「そういう感じで、彼女に取り入ったわけです(笑)。『友達が、あなたの姉のサインを欲しがっている。ですので、お会い出来ませんか？』とね」〉（『アントニオ猪木 闘魂60余年の軌跡』新潮新書）

初めての２人きりのデートは横浜へのドライブだったが、どうも車が焦げくさい。猪木がサイドブレーキを外すのを忘れ、かけたまま運転していたのだという。

力道山、猪木の懸命さと比べると、もう一人の巨星のジャイアント馬場は慎重派。前職の巨人軍投手時代、世話になっている後援者宅を訪れたところ、自分の足に合う巨大なスリッパが用意されていた。その家の娘で、後の妻である元子さんとの馴れ初めだが（デイリー新潮2024年８月3日配信）、交際は地道に文通から。実際に結婚したのは1971年９月だったが、照れ屋である馬場がマスコミにそれを公表したのは、11年後の82年７月だった。

鬼軍曹のプロポーズ命令

試合そのものが交際のきっかけになったのが、藤波辰爾。1978年10月20日、大阪でのチャボ・ゲレロとの３本勝負の２本目で、頭から場外の相手へと飛んで行くドラゴン・ロケットをチャボにかわされ、場外の椅子に額を直撃し、大流血。悪いことにこの日の試合は生中継されており、しかも、この試合がメインイベントだった。試合をストップすると、中継時間が余ってしまうため、裏では「なんとか試合を続けさせろ！」とテレビ関係者の怒号が飛んでいたという。結局、藤波は３本目を瀕死になりながら３分以上戦い抜き、勝利（ただ、それでも中継時間は10分ほど余り、猪木の解説等で埋めていた）。この時、リングサイド席で試合を観ていたのが、後の妻になる伽織さんだった。負傷した藤波を心配し、後日に行われた会場に果物を届けたところ、交際が始まったというから、まさに“大怪我の功名”だった。

その交際中のこと。藤波が約2カ月のアメリカ遠征で、日本を離れることとなった。渡米直前、藤波は“鬼軍曹”山本小鉄の自宅で、伽織さんの存在を明かす。すると、小鉄は激怒したという。

「お互いに好き合ってるんだから、とっととプロポーズしてあげなきゃダメだ！ 今、ここでプロポーズしろ！」

藤波は小鉄宅の電話から伽織さんにプロポーズ。伽織さんは泣いて喜んだという。おっとりした藤波の性格を見越した小鉄の好判断だった。新生活を始めた藤波宅（※結婚の公表は２年後）に最初に招待されたプロレス関係者は、もちろん小鉄。伽織さんのたっての希望だったという。因みに藤波の結婚後の渾名は「ざぶとん」で、理由は「尻に敷かれているから」。どうもvs伴侶となると、男子レスラー側のか弱さが目立つようだ。

そんな中で、男前なのが天龍源一郎。実家の飲食業を手伝っていた後のまき代夫人とは、関係者の紹介で知り合い、早くから「あの子、お前が好きらしいぞ」とはやし立てられてきた。ところが本人にその素振りがまるでないので聞いてみると「私は、“あの人（天龍）がお前を気に入ってる”と言われていた」。周囲が面白がっていただけだったのだ。しかし、ここからが天龍の真骨頂である。何とその場でプロポーズ。小馬鹿にして来た周囲を見返してやるつもりだった。驚いたまき代さんが「まだ恋愛もしてないじゃない」と言った時の天龍の返答も最高だ。

「結婚してから、恋愛すればいいじゃないか」

以降、特に天龍が自団体WARを立ち上げてからは、その片腕として夫を盛り立てて来たまき代さんだったが、2022年、がんにより逝去。出棺の前、何度も打ち覆い（面布）をめくり、頬にキスをする天龍の姿が見られた。

言葉は通じなくても

「プロレスラー間の紹介」による結婚も。武藤敬司の妻の久恵さんは、そもそも蝶野正洋の中学時代の同級生。蝶野と再会するためプロレス会場を訪れたところ、闘魂三銃士の同士である武藤と橋本真也が紹介を切望。蝶野が「危なくない方に紹介した」が定説になっている。この件について蝶野に取材した際に問いただすと、答えはこうだった。

「それねえ、よく聞かれるんだけど、俺自身、もうよく覚えてないのよ。でも、危なくない方に紹介したというなら、それはその通りなんじゃない？(笑)」

かく言う蝶野は国際結婚で、妻はドイツ人のマルティナさん。若き蝶野が欧州にて武者修行をしていた際出会ったのだが、会話はままならなかった。

「アー・ユー・ボーリング？」（退屈してるの？）

「ボーリング？ イエス！ マイ・アベレージ・イズ・200！」

そんなズレまくりの会話を経て1991年、蝶野の「G1 ＣLIMAX」優勝を機に結婚。今ではマルティナ夫人は蝶野が経営するブランド「アリストトリスト」でデザイナーをしているが、その会社に筆者がうかがった時のこと。二人は銀婚式（25周年）を越えていたと思う。蝶野のインタビューをしていると、突然、マルティナ夫人が闖入して来た。

「ちょっと、タイム、いい？」

「ウェイト。フィニッシュ、スーンね」

気を計らい、一旦、取材を止めると、マルティナ夫人が、「Materials from overseas ……delayed」（海外からの資材の発送が遅れている）という内容のことを言った。蝶野は答えた。

「マジで？ そりゃ、困ったなあ……」

「うん、そーなの」

一体、この２人の会話はどうなっているんだろう？ と思った筆者だが、そんな不可思議さが表情に出ていたのか、夫人が離席した後、蝶野は言った。

「言葉は通じなくても、お互いが心を開いていれば、大抵のことは伝わるもんだよ(笑)」

２人は今年、35周年の珊瑚婚を迎えた。

結婚へのメインイベントであるプロポーズについては、冒頭のEVILのように照れもあり、詳しく語られないのが現状だ。そんな中、多数のテレビカメラも並ぶ前で、それを公言した選手がいた。

「“２人で世界最強タッグのベルトを獲ろう”と言いました。ワッハッハッハ……」

ジャンボ鶴田である。1984年９月23日にCAの保子さんと結婚した鶴田は、披露宴後の夫人同伴記者会見で、“絶口調”だった。

「浮気したら、家に入れません！」（保子さん）

「ムムム。やっと人生のチャンピオンベルトを手にしたと思ったら、これからは大変な防衛戦が……（報道陣・笑）」

ワイドショーのカメラも入る中（※実際に翌日のワイドショーで放映された）、鶴田らしいサービス満点の明るいトークだったが、披露宴の司会を務め、「全日本プロレス中継」で実況を担当していた日本テレビの倉持隆夫アナウンサーは、5年前のミステリアスな誘いを思い出していた。

本当に強い男の素顔

「ちょっと付き合って下さい」と鶴田に言われ、朝7時に羽田空港に集合すると、何も言わずに神戸に向かった。三宮で昼食を食べ、異人館通りの喫茶店に入る。そこに美しい女性が待っていた。

「おはよう。日本テレビの倉持アナウンサーだよ。喋るのが商売だから、僕のことを色々と教えてくれるはずだよ。では、倉持さん、宜しく」

鶴田はそう言うと、出て行ってしまった。倉持は思った。実家の広大なブドウ園に、アマレス五輪代表を経て全日本プロレスの若きエース……。誰もがうらやむキャリアを、鶴田は自分自身では決して語りたくないのだ。だから自分に、鶴田という人間を客観的に説明して欲しい。それは、自分が猛練習しているところは決して見せない、鶴田らしい美意識ではなかったか……上記の経緯は倉持アナの著書（『マイクは死んでも離さない』新潮社）に詳しいが、筆者に漏らした倉持アナの感懐が忘れられない。

「本当に強い男の、素顔を垣間見た気がするんですよね……」

2人は一度、鶴田が振られる形で別れている。しかし、厳しいＣＡ業務が続き、保子夫人が思いだすのは、いつでもニコニコと大らかだった鶴田の姿だったという。連絡を取ると、すぐ朗らかな声で返しの電話がかかって来た。

「僕です(笑)」

結婚後、鶴田の昔の手帳が出て来たことがあった。見ると、保子夫人の連絡先がぐちゃぐちゃに塗り潰されている。鶴田は真っ赤になりながら、理由を説明した。

「一度振られたから……もう忘れようって、必死だったんだ……」

ジャンボ鶴田は2000年、フィリピンで手術中に死去。手術室に入る前、夫人に電話で告げた最後の言葉は、「愛してる」の一言だったという。訃報が伝わり数時間後、日本のプロレスマスコミ数社に保子夫人から電話がかかって来た。「死に顔を報じて欲しくない」という懇願だった。

「本当に強い人だった……。最強のイメージのまま、天国に行かせてあげて欲しい……」と繰り返していたという。

瑞 佐富郎

プロレス＆格闘技ライター。早稲田大学政治経済学部卒。フジテレビ「カルトQ〜プロレス大会」の優勝を遠因に取材＆執筆活動へ。現在、約１年ぶりの新著『10.9 プロレスのいちばん熱い日 新日本プロレスvsUWFインターナショナル全面戦争 30年目の真実』（standards）が重版出来中。

デイリー新潮編集部