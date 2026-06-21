いつもの食パンで！とろ〜りチーズがたまらない「極上トースト」

フランスのカフェで定番のホットサンド「クロックムッシュ」。ハムやチーズなどを食パンでサンドしてバターで焼けば、外はカリッ、中はとろ〜りチーズが伸びる幸せな一品に。おうちにある材料だけで、満足感がしっかり味わえるレシピを3つ集めました。

▼500人が絶賛！「我が家の定番クロックムッシュ」

食パン、チーズ、ハム、そしてマヨネーズとバターというシンプルな材料で、本格クロックムッシュがつくれるレシピ。卵と牛乳を合わせた卵液に食パンをくぐらせてからバターで焼き上げるのがポイント。外はカリッ、中はしっとりとした絶妙な食感が生まれます。

▼甘さとコクが絶妙「ハニーなハムとチーズのクロックムッシュ」

こちらはハムとチーズの定番の組み合わせに、最後にはちみつをかけるひと味違う仕上がり。食パンにバターを塗り、ハムとチーズをはさんで卵液に漬けてからバターで焼き、仕上げに好みの量のはちみつをたっぷりと。チーズの塩気とはちみつの甘さが重なって、やさしいコクのある味わいになります。朝ごはんにもぴったりな一品です。

▼お子様も食べやすい「とろ〜り柔！クロックムッシュ」

ツナを使ったアレンジクロックムッシュ。半分にしたパンに切れ込みを入れて具材を入れることで、調理しやすく、食べやすい形に仕上がります。手掴みでも食べやすいのでお子様の朝食にも◎





シンプルな定番から、はちみつ入りのひと味違う味わい、食べやすいツナアレンジまで、さまざまな味が楽しめるクロックムッシュ。まずはお好みの1品からぜひ作ってみてくださいね。