テレビ朝日系の特撮映像シリーズ『PROJECT R.E.D.』の第2弾『角醒ハンター オメガホーン』が、7月26日より放送されることが決定した。

参考：『超宇宙刑事ギャバン』に求められるものは？ 今だからこそ描ける“お約束”からの更新

“赤いヒーロー”が活躍し、作品ごとのキャラクターがクロスオーバーする特撮映像シリーズ『PROJECT R.E.D.』は2025年からスタートし、現在第1弾となる『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』がテレビ朝日系で放送中だ。

第2弾となる本作の主人公は、その日暮らしのトレジャーハンター・炎のシャウト。古代文字に精通し、古文書を読み解いては探検に飛び出し、発掘した遺物を売って生活をしている。シャウトはある日、 “角獣王”・炎角に出会う。

角獣とは、古代に地上を支配していた巨大な生命体。圧倒的な力を持つ存在だった角獣だが、ある時を境にエゴルギアに封じられ地上から姿を消してしまう。時は流れて、現代。角醒器を使ってエゴルギアに封印された角獣の力を引き出す人間たちが現れ、“ハンター”と呼ばれるように。シャウトは古代遺跡の祭壇に置いてあった、角醒器とエゴルギアを発見。現代のハンターたちが使うものとは異なる角醒器・オメガホーンに戸惑いながらもシャウトがエゴルギアをセットしてみると、角をもった巨大な獣・炎角が出現。シャウトのエゴ（＝揺るがず己の道を貫く心）に“王”の資質を見出した炎角から、キャプテン・オメガホーンを名乗って自分とともに戦えと言われる。

この人間の姿（＝亜人態）にもなれる炎角との出会いが、シャウトの運命を大きく変えることになる。バディーとなったシャウトと炎角は、行く先々で出会う個性豊かなハンターとハンターバトルを繰り広げ、相手のエゴルギアを勝ち取り、シャウトは炎角とともに戦いながら自らのエゴを成長させていく。

主人公のトレジャーハンター・炎のシャウト／キャプテン・オメガホーン役には楢原聖、シャウトの相棒となる角獣・炎角役には国上将大が決定。

また、シャウトと同世代の角獣ハンター・波斬のギリコを演じるのは、糸瀬七葉。シャウトと炎角に興味津々で、やたらと2人の前に現れるギリコだが、行く先々で繰り広げられるハンターバトルでは、味方になることもあれば、敵になることも。そして、圧倒的な力を持ち、多くのハンターを束ねる武闘派・絶暴のイバル役を田鶴翔吾、その相棒となる角獣で、炎角と同様に亜人態にもなれる絶炎角を小西詠斗がそれぞれ演じる。イバルに服従しているハンターや角獣とは違って、対等な立場をとる絶炎角。炎角とは名前が似ているがその関係は謎に包まれている。5人は、ハンターバトルを通じて大きく関わっていくことになる。

あわせて、咆哮する角をもった巨大な獣・角獣と、拡声器のようなアイテムを手に佇む赤いヒーローの姿に、「声を上げろ！」というキャッチコピーが添えられたメインビジュアルが公開。YouTubeの「PROJECT R.E.D.チャンネル」と東映特撮ファンクラブでは、本作のティザーPV「-覚醒-」も公開された。（文＝リアルサウンド編集部）