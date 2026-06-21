JO1・河野純喜「就活で内定をもらっていた」超有名企業を実名告白
ABEMAは、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの、華やかな人生とそこに隠されている“秘密”をひもとく、新作のオリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』の第1話を、20日午後9時から放送した。
【番組カット】年間学費3000万円＆家賃47万円の“天才セレブ医学生”
同番組は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と陰”に迫る新作ドキュメンタリーシリーズ。貴族の集まる舞踏会や、グローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。一見、完璧に見える人生を送り、誰もが羨むセレブ女子たちが抱える、人には言えない”秘密”とは。
密着するのは、元ルイ・ヴィトン ジャパン社長の父を持ち、『CLASSY.』などで人気モデルを務める現在第一子妊娠中の藤井サチ、国内外を合わせて約320万超のフォロワーを誇る世界的インフルエンサーでモデルのMONAKO、当時12歳にして「サマンサタバサ」の最年少デザイナーを務め、『準ミス・ワールド2025日本代表』にも輝いた9か国語を操る現役医大生・Lara、25歳でマレーシアに移住し美容医療ツーリズムの事業をアジアで展開、その敏腕女性社長っぷりに憧れたオンラインサロンの会員数は300人以上を誇るうれしのちゃん（嬉野ゆみ）の4人。世界各国で繰り広げられる彼女たちの華やかな人生を、壮大なスケールで追いかけていく。
さらに主題歌には、“新世代アイコン”ならびに“シンガーソングライター界の新星”として世界中から熱視線が注がれているグレイシー・エイブラムスの「Risk」が決定。同楽曲は、不確かな未来に全力で飛び込む時の、怖さやドキドキを描いたポップ・ソングとなっている。
セレブ女子たちを見守るスタジオMCにはタレントの指原莉乃、俳優の満島真之介、グローバルボーイズグループ・JO1の河野純喜、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリの4人が決定。なお、河野は同番組がソロとしてはMC初挑戦となる。
第1話では、現役医大生・Laraと、世界的インフルエンサー・MONAKOの生活に密着。スタジオトークでは河野が、グループに加入する前の就職活動について言及。「普通の大学生で、就職活動が6月1日から始まるんですけど、前日5月31日がオーディションの締め切り日だった」と回顧。さらに「それまで普通に就活してて、内定とかもいただいてて」「楽天に…」と、大手企業から内定をもらっていたにもかかわらず、ギリギリで夢を追う決断をした驚きの過去を明かした。
また、ケムリが、証券会社の副会長を務める父親のエピソードを披露。両親がハワイに行った際、父親が発熱して残ることになり、英語が話せない母親が一人で帰国するにあたり、「ホノルル空港の一番偉い人がアテンドに来てくれた」という規格外のセレブエピソードでスタジオを大いに沸かせた。
【番組カット】年間学費3000万円＆家賃47万円の“天才セレブ医学生”
同番組は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と陰”に迫る新作ドキュメンタリーシリーズ。貴族の集まる舞踏会や、グローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。一見、完璧に見える人生を送り、誰もが羨むセレブ女子たちが抱える、人には言えない”秘密”とは。
さらに主題歌には、“新世代アイコン”ならびに“シンガーソングライター界の新星”として世界中から熱視線が注がれているグレイシー・エイブラムスの「Risk」が決定。同楽曲は、不確かな未来に全力で飛び込む時の、怖さやドキドキを描いたポップ・ソングとなっている。
セレブ女子たちを見守るスタジオMCにはタレントの指原莉乃、俳優の満島真之介、グローバルボーイズグループ・JO1の河野純喜、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリの4人が決定。なお、河野は同番組がソロとしてはMC初挑戦となる。
第1話では、現役医大生・Laraと、世界的インフルエンサー・MONAKOの生活に密着。スタジオトークでは河野が、グループに加入する前の就職活動について言及。「普通の大学生で、就職活動が6月1日から始まるんですけど、前日5月31日がオーディションの締め切り日だった」と回顧。さらに「それまで普通に就活してて、内定とかもいただいてて」「楽天に…」と、大手企業から内定をもらっていたにもかかわらず、ギリギリで夢を追う決断をした驚きの過去を明かした。
また、ケムリが、証券会社の副会長を務める父親のエピソードを披露。両親がハワイに行った際、父親が発熱して残ることになり、英語が話せない母親が一人で帰国するにあたり、「ホノルル空港の一番偉い人がアテンドに来てくれた」という規格外のセレブエピソードでスタジオを大いに沸かせた。