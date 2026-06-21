家賃47万円＆年間学費3000万円の“セレブ現役医大生”が壮絶ないじめを告白「つらいですね」
ABEMAは、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの、華やかな人生とそこに隠されている“秘密”をひもとく、新作のオリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』の第1話を20日午後9時から放送した。
【番組カット】国内外で総フォロワー数320万人超を誇る“インフルエンサーセレブ”
同番組は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と陰”に迫る新作ドキュメンタリーシリーズ。貴族の集まる舞踏会や、グローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。一見、完璧に見える人生を送り、誰もが羨むセレブ女子たちが抱える、人には言えない”秘密”とは。
密着するのは、元ルイ・ヴィトン ジャパン社長の父を持ち、『CLASSY.』などで人気モデルを務める現在第一子妊娠中の藤井サチ、国内外を合わせて約320万超のフォロワーを誇る世界的インフルエンサーでモデルのMONAKO、当時12歳にして「サマンサタバサ」の最年少デザイナーを務め、『準ミス・ワールド2025日本代表』にも輝いた9か国語を操る現役医大生・Lara、25歳でマレーシアに移住し美容医療ツーリズムの事業をアジアで展開、その敏腕女性社長っぷりに憧れたオンラインサロンの会員数は300人以上を誇るうれしのちゃん（嬉野ゆみ）の4人。世界各国で繰り広げられる彼女たちの華やかな人生を、壮大なスケールで追いかけていく。
さらに主題歌には、“新世代アイコン”ならびに“シンガーソングライター界の新星”として世界中から熱視線が注がれているグレイシー・エイブラムスの「Risk」が決定。同楽曲は、不確かな未来に全力で飛び込む時の、怖さやドキドキを描いたポップ・ソングとなっている。
セレブ女子たちを見守るスタジオMCにはタレントの指原莉乃、俳優の満島真之介、グローバルボーイズグループ・JO1の河野純喜、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリの4人が決定。なお、河野は同番組がソロとしてはMC初挑戦となる。
第1話では、現役医大生・Laraと、世界的インフルエンサー・MONAKOの生活に密着。ドイツ・ハンブルクの医学部で学ぶLaraは、9か国語を操る天才肌の持ち主。年間学費3000万円という大学に通い、家賃47万円の1LDKの自宅にはハイブランドのアイテムがずらりと並ぶ。学業の傍ら、テスト前には朝9時から翌朝の6〜7時まで「1日21時間の猛勉強」をこなし、さらに東京での絵本制作も行うなど多忙な日々を送る彼女。番組内では、7ヶ月前に身長190センチの“人生初の彼氏”ができたこともうれしそうに報告した。
8歳からプロのイラストレーターとしても活動し、過去には雑誌の表紙や小説の挿絵を担当するなど、その実力は折り紙付き。しかし、華やかな経歴の裏には壮絶な過去が…。12歳でサマンサタバサの最年少デザイナーを務めた際、親しい友人から「そんな特別じゃないのに」と言われたり、インターネット上で「デザインがダサい」「ブス」といった心無い言葉を浴びせられるいじめに遭ったことを告白。当時を振り返り、「泣きましたね。つらいですね」と涙を浮かべる一方、「目立つのが好きだし、居心地がいい。変ないじめってみんな遭ったことがあると思う。自分のメンタルに壁を作って自分を守ることが大事で、自分をより良く、より強くしたい」と力強く語った。
このLaraの姿を見たゲストの神田うのは涙ぐみながら「Laraちゃんよく頑張って生きてきてるなって」「もともと知っていて、SNSもフォローしあっているんだけど、嫉妬されちゃうから、そんな嫉妬に負けずに、自分らしく貫いていってほしい」とエールを送った。一方、ケムリが「僕はエゴサーチやめようと思いました。悪意のある意見に触れる必要ないですもんね」と語ると、神田は「汚い意見は目にしちゃダメ！」と指南。しかし、神田は続けて「私は…たまにしちゃう（笑）」と言い、スタジオの笑いを誘った。
【番組カット】国内外で総フォロワー数320万人超を誇る“インフルエンサーセレブ”
同番組は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と陰”に迫る新作ドキュメンタリーシリーズ。貴族の集まる舞踏会や、グローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。一見、完璧に見える人生を送り、誰もが羨むセレブ女子たちが抱える、人には言えない”秘密”とは。
さらに主題歌には、“新世代アイコン”ならびに“シンガーソングライター界の新星”として世界中から熱視線が注がれているグレイシー・エイブラムスの「Risk」が決定。同楽曲は、不確かな未来に全力で飛び込む時の、怖さやドキドキを描いたポップ・ソングとなっている。
セレブ女子たちを見守るスタジオMCにはタレントの指原莉乃、俳優の満島真之介、グローバルボーイズグループ・JO1の河野純喜、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリの4人が決定。なお、河野は同番組がソロとしてはMC初挑戦となる。
第1話では、現役医大生・Laraと、世界的インフルエンサー・MONAKOの生活に密着。ドイツ・ハンブルクの医学部で学ぶLaraは、9か国語を操る天才肌の持ち主。年間学費3000万円という大学に通い、家賃47万円の1LDKの自宅にはハイブランドのアイテムがずらりと並ぶ。学業の傍ら、テスト前には朝9時から翌朝の6〜7時まで「1日21時間の猛勉強」をこなし、さらに東京での絵本制作も行うなど多忙な日々を送る彼女。番組内では、7ヶ月前に身長190センチの“人生初の彼氏”ができたこともうれしそうに報告した。
8歳からプロのイラストレーターとしても活動し、過去には雑誌の表紙や小説の挿絵を担当するなど、その実力は折り紙付き。しかし、華やかな経歴の裏には壮絶な過去が…。12歳でサマンサタバサの最年少デザイナーを務めた際、親しい友人から「そんな特別じゃないのに」と言われたり、インターネット上で「デザインがダサい」「ブス」といった心無い言葉を浴びせられるいじめに遭ったことを告白。当時を振り返り、「泣きましたね。つらいですね」と涙を浮かべる一方、「目立つのが好きだし、居心地がいい。変ないじめってみんな遭ったことがあると思う。自分のメンタルに壁を作って自分を守ることが大事で、自分をより良く、より強くしたい」と力強く語った。
このLaraの姿を見たゲストの神田うのは涙ぐみながら「Laraちゃんよく頑張って生きてきてるなって」「もともと知っていて、SNSもフォローしあっているんだけど、嫉妬されちゃうから、そんな嫉妬に負けずに、自分らしく貫いていってほしい」とエールを送った。一方、ケムリが「僕はエゴサーチやめようと思いました。悪意のある意見に触れる必要ないですもんね」と語ると、神田は「汚い意見は目にしちゃダメ！」と指南。しかし、神田は続けて「私は…たまにしちゃう（笑）」と言い、スタジオの笑いを誘った。