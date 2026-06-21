“総フォロワー数320万人超”セレブがシビアなヒエラルキーに直面「上り詰めていきたい」
ABEMAは、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの、華やかな人生とそこに隠されている“秘密”をひもとく、新作のオリジナルドキュメンタリー番組『CELEB SECRET』の第1話を、20日午後9時から放送した。
【番組カット】年間学費3000万円＆家賃47万円の“天才セレブ医学生”
同番組は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と陰”に迫る新作ドキュメンタリーシリーズ。貴族の集まる舞踏会や、グローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。一見、完璧に見える人生を送り、誰もが羨むセレブ女子たちが抱える、人には言えない”秘密”とは。
密着するのは、元ルイ・ヴィトン ジャパン社長の父を持ち、『CLASSY.』などで人気モデルを務める現在第一子妊娠中の藤井サチ、国内外を合わせて約320万超のフォロワーを誇る世界的インフルエンサーでモデルのMONAKO、当時12歳にして「サマンサタバサ」の最年少デザイナーを務め、『準ミス・ワールド2025日本代表』にも輝いた9か国語を操る現役医大生・Lara、25歳でマレーシアに移住し美容医療ツーリズムの事業をアジアで展開、その敏腕女性社長っぷりに憧れたオンラインサロンの会員数は300人以上を誇るうれしのちゃん（嬉野ゆみ）の4人。世界各国で繰り広げられる彼女たちの華やかな人生を、壮大なスケールで追いかけていく。
さらに主題歌には、“新世代アイコン”ならびに“シンガーソングライター界の新星”として世界中から熱視線が注がれているグレイシー・エイブラムスの「Risk」が決定。同楽曲は、不確かな未来に全力で飛び込む時の、怖さやドキドキを描いたポップ・ソングとなっている。
セレブ女子たちを見守るスタジオMCにはタレントの指原莉乃、俳優の満島真之介、グローバルボーイズグループ・JO1の河野純喜、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリの4人が決定。なお、河野は同番組がソロとしてはMC初挑戦となる。
第1話では、現役医大生・Laraと、世界的インフルエンサー・MONAKOの生活に密着。青山学院大学在学中にセレブ学生として注目を集め、一躍トップに登り詰めたモデルでインフルエンサーのMONAKOにも密着。現在は国内外で総フォロワー数320万人超を誇る彼女が参加した、ロンドンやミラノのファッションウィークの様子を追った。その密着VTRの中では、彼女の交際相手がSNSの総フォロワー数が1億を超えるなど絶大な影響力を持つ世界的インフルエンサーのブレント・リベラであることも明かされ、スタジオは驚がく。
日本国内では「インフルエンサーはナメられることが多い」と感じている彼女だが、「海外だとちゃんとした職業だし、なんなら芸能人より影響力がある」と海外に拠点を広げる理由を語り、「欲しいもの全部手に入れたい」と野心をのぞかせる。そんな彼女は、ミラノ・ファッションウィークでのショーの裏側では、パパラッチに撮影されるために自ら戦略的に動く姿も。しかし、ショーで用意された座席が2列目だったことについて、「ブランドが認識している優先順位で席列が決まっているのかなと思います」「インフルエンサーだけじゃなくて招待されている方全員、やっぱヒエラルキーがあるので」とシビアな現実を吐露。「まだまだですね。上り詰めていきたい」と、悔しさをバネにさらなる高みを目指す姿が映し出された。
【番組カット】年間学費3000万円＆家賃47万円の“天才セレブ医学生”
同番組は、世界各国でスーパーセレブ生活を送る4人の女性たちの華やかな日常と、そこに隠された素顔や葛藤、そして“光と陰”に迫る新作ドキュメンタリーシリーズ。貴族の集まる舞踏会や、グローバルスターが集まるファッションショーの裏側、世界トップクラスで学費の高いセレブスクールなど、限られた人しか入れない禁断の世界に潜入。一見、完璧に見える人生を送り、誰もが羨むセレブ女子たちが抱える、人には言えない”秘密”とは。
さらに主題歌には、“新世代アイコン”ならびに“シンガーソングライター界の新星”として世界中から熱視線が注がれているグレイシー・エイブラムスの「Risk」が決定。同楽曲は、不確かな未来に全力で飛び込む時の、怖さやドキドキを描いたポップ・ソングとなっている。
セレブ女子たちを見守るスタジオMCにはタレントの指原莉乃、俳優の満島真之介、グローバルボーイズグループ・JO1の河野純喜、お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリの4人が決定。なお、河野は同番組がソロとしてはMC初挑戦となる。
第1話では、現役医大生・Laraと、世界的インフルエンサー・MONAKOの生活に密着。青山学院大学在学中にセレブ学生として注目を集め、一躍トップに登り詰めたモデルでインフルエンサーのMONAKOにも密着。現在は国内外で総フォロワー数320万人超を誇る彼女が参加した、ロンドンやミラノのファッションウィークの様子を追った。その密着VTRの中では、彼女の交際相手がSNSの総フォロワー数が1億を超えるなど絶大な影響力を持つ世界的インフルエンサーのブレント・リベラであることも明かされ、スタジオは驚がく。
日本国内では「インフルエンサーはナメられることが多い」と感じている彼女だが、「海外だとちゃんとした職業だし、なんなら芸能人より影響力がある」と海外に拠点を広げる理由を語り、「欲しいもの全部手に入れたい」と野心をのぞかせる。そんな彼女は、ミラノ・ファッションウィークでのショーの裏側では、パパラッチに撮影されるために自ら戦略的に動く姿も。しかし、ショーで用意された座席が2列目だったことについて、「ブランドが認識している優先順位で席列が決まっているのかなと思います」「インフルエンサーだけじゃなくて招待されている方全員、やっぱヒエラルキーがあるので」とシビアな現実を吐露。「まだまだですね。上り詰めていきたい」と、悔しさをバネにさらなる高みを目指す姿が映し出された。