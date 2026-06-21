将棋の早指し団体戦「JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026」予選Bリーグ第2試合、東武鉄道 北関東ブリッツァーズ 対 KOYOHD ノース・トラッズ神戸の対戦が6月20日に放送された。第1ステージを終えて北関東が2勝、神戸が3勝とリードされる展開。第1ステージで勝利した棋士のみが出場できる第2ステージに入り、第6局で神戸が勝利して北関東は早くもカド番に追い込まれた。続く第7局でエースが1勝をもぎ取り絶体絶命のピンチをしのいだものの、チームに残されたのは藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）たった一人。次々と現れる強敵を破り続けるしか勝利への道はない状況下で、絶対王者があまりにも華麗な大逆転劇を演じてみせた。

【映像】藤井六冠、大逆転の瞬間（実際の映像）

チームの命運を託され、第8局の盤に向かったのは北関東の藤井竜王・名人。対するは、勝てばチームの勝利が決まる神戸の佐藤康光九段（56）だ。今大会注目の新ルール「先手番入札制度」から、両者の高度な心理戦は始まっていた。藤井竜王・名人は前局で「1分2秒」と大きな数字を入札していたことの裏をかき、「1分2秒を出したので先手を取りに来ないと思う」と緩急をつけて17秒を入札。一方の佐藤九段は「5秒は読まれていると思うので、8秒」と応じ、見事に藤井竜王・名人が先手番を獲得した。

注目の対局は、後手となった佐藤九段が「ダイレクト向かい飛車」を志向。得意戦型に持ち込んだ佐藤九段は、ファンの間で“丸太”と称される豪腕を存分に振り回し、主導権を握って戦いを進めていた。佐藤九段がそのまま押し切るかに見えた中、△6五馬に対して▲7六歩と受けた藤井竜王・名人は、さらに不気味に▲6六角と交わすと、極限状態の佐藤九段はたまらず首を捻る。さらに藤井竜王・名人が勝負手として▲9三銀を放つと、控え室で見守っていた北関東監督の羽生善治九段（55）も「ええ！？9三銀！（笑）」と思わず驚きの声を上げた。

盤上のすさまじい応酬と華麗すぎる逆転劇に、視聴者からも「きたーーー」「カウンター決まった！！」「これを逆転するって聡太鬼すぎ」「スゲーｗｗｗ」「凄すぎる〜！」「どうしてこうなった」「これは凄いものを見た」と興奮のコメントが殺到した。

神戸の控え室では、山崎隆之九段（45）が「耐えていてください！」と祈るように見つめていたが、藤井竜王・名人の崩れそうで崩れない勝負術が光り、無常にもAIの勝率表示は逆転。115手で藤井竜王・名人が大逆転勝利を飾った。あと一歩で勝利を逃し、4勝4敗のタイスコアに追いつかれた神戸の控え室は、監督の谷川浩司十七世名人（64）らメンバーが、「いや恐ろしい…」「勝つのは大変ですね…」「大変とわかっていて、油断していないはずなのにな…」と漏らし、絶望の空気に包まれていた。

崖っぷちからチームを救い出し、フルセットとなる第9局へと望みをつないだ藤井竜王・名人。局後のインタビューでは、「恥ずかしい見落としをしてしまいまして、内容としては決して褒められるものではなかったかなというのが正直なところ」と謙虚に激闘を振り返った。それでも最後には「自分としても全力を尽くして、結果としてチームに貢献できたことは非常に嬉しく感じています」と安堵の表情を見せた。極限のプレッシャーの中で発揮された圧倒的な底力が、ファンに将棋の恐ろしさと面白さを改めて証明することとなった。

◆JEMTCスペシャルABEMA地域トーナメント2026 超早指しの『ABEMAトーナメント』と『地域対抗戦』が融合した新シリーズ。全国を6つの地域ブロックに分け、全8チームによって競う団体戦。各チームは監督1名とドラフト会議で指名された棋士4名の計5名で構成される。予選は4チームずつ2リーグに分かれ、上位2チームが本戦トーナメントに進出。試合は5本先取の9本勝負で、対局は持ち時間5分、1手指すごとに5秒加算のフィッシャールールで行われる。今大会より「先手番入札制度」を採用。対局開始前に持ち時間を「競り」にかけ、提示した時間がそのまま対局時の持ち時間からマイナスされる。

（ABEMA／将棋チャンネルより）