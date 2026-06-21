◇プロ野球セ・リーグ 巨人1ー0中日（6月20日、東京ドーム）

今季20セーブ目をあげた巨人のライデル・マルティネス投手。これで7年連続20セーブと素晴らしい記録を残しました。

「こういう記録を達成できているのは、日本という世界の中でも素晴らしいリーグに来られたということが大きい。チャンスをくれた神様には感謝したい。あとは、自分がやってきた練習が実を結んでいるということなので、セーブチャンスのたびに結果を出せたことの積み重ねだと思います」

毎日毎日、コツコツと練習に全力を尽くすマルティネス投手。「どんな状況でも決してあきらめずに手を抜かず、練習すること」が大事だとこれまでの7年を振り返りました。そんな気持ちにさせてくれるのは家族の存在。両親や妻、息子の存在がとても大きいといいます。

「絶対にあきらめちゃいけない、という気持ちにさせてくれるのが家族の存在。両親はいま、キューバにいますが、両親とビデオ通話で話すたびにエネルギーをもらっています。家族の存在は僕にとっては欠かせないものです」

日本プロ野球で外国人投手がもつ通算セーブ数トップは広島やソフトバンクで活躍したサファテ投手の「234」。名球会入りの条件である250セーブまではあと「18」。練習はウソをつかない、を体現するキューバの29歳が日本プロ野球の歴史にその名を刻むのはそう遠くなさそうです。