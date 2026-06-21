厳しい指導で知られる人気ラーメン店「王道家」。店主の清水裕正さんが率いるグループは全国に40店舗以上を展開している。清水さんは、公式YouTubeなどで公開している”弟子への厳しい指導”が注目を集めている。

【映像】「味はどうでもいいの？」50歳の新人店長にブチギレる清水さん

『改めて、取材しました。』（ABEMA）では、山形市に誕生した新店舗「との丸家」のオープンに密着。清水さんの独自の哲学と後進育成を通して、人を育てるために厳しさが必要なのかを迫った。

オープン前日、厨房ではラーメン作りの手順や提供までのオペレーションの最終調整が行われていた。店を任されたのは、清水さんに憧れて5年前に王道家の門を叩き、系列店の「との丸家」で修業を積んできた山形出身の新人店長・大沼宏之さん（50歳）。ラーメンを試食したスタッフからは「チャーシューうまいね」と褒められ、仕込みは順調に進んでいた。

「甘ったれてんだよ」清水さんがスープを一口、凍り付いた新人店長

しかし、清水さんが現れたことで、空気が一変。用意されたスープを飲んだ清水さんは無言で味わった後、「ネック（鶏の首ガラ）なんか入ってないやつじゃないか。鶏の甘さが効いてる味じゃない。変な苦味まであるぞ」と指摘し、スープの配合に違和感を覚えた。

清水さんは、大沼さんに「使うガラの状態とか見ないの？何でだよ！」と激昂。「どうでもいいんじゃねえか、てめえ」と怒号を響かせた。

その後も、大沼さんを目の前に座らせて、追及を続ける。清水さんは「何で使うガラを見ないの？何でそういうとこ疑問に思わない？これ味見してるんじゃないの？おかしくない？味どうでもいいの？」と畳みかける。山形が地元の大沼さんのために、この店舗を作ったという背景から、「お前のためにここまで来てんじゃないの？お前のためじゃねぇのかよ」と凄まじい迫力で一喝した。

「はい」と小さく答えることしかできない大沼さん。清水さんは「甘ったれてんだよ。だから直らないんだ、お前。親身になれないんだよ。お客さんは、許してくれんのか？一回離れたら、どんだけ大変だと思ってるんだ、帰ってきてくれんのか？お客さんに謝ったら帰ってくるのか？」と怒号を飛ばした。

大沼さんが「帰っては来てくれないと思います」と返すと、清水さんは「ダメなら辞めろ、本当に。できねぇなら、変われねぇなら。ガラも見たことはないわ、何使っているかも分からない。ただ煮てるだけ、美味しいか、まずいかも分からない。変われるのか、変われないのかどっちだよ！今言え！！」と迫った。

大沼さんが「変わります」と宣言すると、清水さんは「結果でやれよ！次、同じようなことで怒られたらダメだぞ、お前。出てけよ。できるか？約束だからな。いいな」と言い残し、厨房の奥へと歩き去っていった。

一人残された大沼さんは、思わず両手で顔を覆い、激しいプレッシャーから深くうつむいて涙をこらえる仕草を見せた。しかし、再びメガネをかけたその目には強い覚悟が宿っていた。大沼さんはカメラのインタビューに向き合い、「精一杯言われたことを、自分の中に留めて、やるだけです。それだけしかないです。すいません」と決意を語り、再び真剣な表情で厨房の作業へと戻っていった。