【プレイバック’16】鈴木敏文氏がセブンで爆買い!!　電撃退任後に本誌が見た「セブンイレブン愛」

“爆買い”直後の本人を直撃

10年前、20年前、30年前に『FRIDAY』は何を報じていたのか。当時話題になったトピックをいまふたたびふり返る【プレイバック・フライデー】。今回は10年前の’06年６月24日号『自宅から徒歩３分の直営店に毎週顔を出し 鈴木敏文名誉顧問 それでも爆買いの「セブンイレブン愛」』を取り上げる。

５月18日に心不全で亡くなった「コンビニの父」・鈴木敏文セブン＆アイ・ホールディングス名誉顧問（享年93）。日本のセブン‐イレブンの生みの親として長年同社の采配を振るってきた彼が、社長人事のごたごたから、「電撃退任」を表明したのは’16年４月のことだった。

その後、「名誉顧問」という肩書で社に留まることとなった彼の影響が、セブン＆アイ・ホールディングスにどれぐらい残るのか？ 世間が注目するなか、本誌が鈴木氏の意外な姿を捉えたのは２ヵ月後のことだった（《》内の記述は過去記事より引用、肩書は当時のもの）。

とある高級住宅地にあるセブン‐イレブン。店の動きが慌ただしくなったのは６月初めの週末の午前10時半だった。女性店員が現れ、店の前の小さなゴミ屑を丹念に拾い始める。すると……。

《その20分後、黒のショルダーバッグを提げた鈴木氏が現れた。

５分ほど店内に滞在した後、両手に丼物などがいくつも入った大きな買い物袋を持ち店をあとにした。店長に見送られ、歩き始めた鈴木氏に話を聞いた。

――毎週、来られているのですか。

「日曜はたまにスポーツクラブに行くので帰りに、ええ」

――いまもお店の状況は気になりますか。

「そうですよ。いまでも関係していますから。井阪（隆一社長・当時）君とも会社でしょっちゅう話しますよ。私は常に先を見て、５年先10年先がどう変わるかを考えています。そのためにはいまどういう手を打たなければいけないのか。だから、そういう人を育てるというふうに考えているんでね。セブンが成功したのはお客様の立場でものを考えたからです」

こう語り終えた鈴木氏は「どうも失礼します」と言い残し、自宅へ戻った》

“鶴の一声”で改善された商品も

会長時代の鈴木氏は休みの日に近くの店に行って、弁当などを買って食べるのが常だったという。『味が落ちた』と思うと、すぐに会社に電話をして、20分後には日本中の店からその商品が撤去されたこともあるそうだ。これまでにも鈴木氏のチェックでロースカツ丼やチャーハン、冷やし中華などの商品が「改善」されたという。

鈴木氏が訪れたセブンイレブンは自宅から徒歩３分ほどの距離にある直営店で、セブン‐イレブン社員が店長を務めている。当時、全国で1万8768店舗あったセブン‐イレブンのうち、直営店はわずか470店舗。なかでも鈴木氏が訪れそうな直営店を任された社員は気苦労も多かったようだ。当時のセブン‐イレブン関係者は記事で次のように語っていた。

《「鈴木さんの行動範囲にある直営店の店長になるのは大変なことなんです。ふらりと店を訪れ『どうなんだ』と商品の売れ行きなどを質問されます。煮物など、普段あまり意識していない商品の在庫について聞かれたとき、対応できないと、すぐさま近くにあるオーナー経営のフランチャイズ店もチェック。鈴木さんが思っているような数字じゃなかった場合は、週明けに幹部社員らに雷が落ちるんです」》

1974年に豊洲（東京都江東区）で開業した１号店から、ここまで育て上げたカリスマの“セブン‐イレブン愛”は健在だった。

誰もが反対したセブン創業

イトーヨーカ堂の社員だった’70年代、鈴木氏は個人商店の活気がなくなっていく様子を見て、「大型スーパーだけでは社会は成り立たない」と感じたという。そして米国で見たコンビニという新しい業態の立ち上げを主張したとき、社内をはじめ周囲は猛反対。同じ業界の経営者やマーケティングの専門家も「日本で成り立つわけがない」と反対した。社内では担当を希望する者がいないため、当初の事業メンバーは社外から募集したという。

前述の通り1974年に日本で産声をあげたセブン‐イレブンは、おにぎりや弁当の販売、メーカーが違う商品の共同配達など、当時は画期的だった試みをうまく軌道に乗せて1976年には100店舗を達成。その後も公共料金の支払いやATMなど現在のわれわれの生活には欠かせないインフラとしてのコンビニに成長させた。

その数々の戦略は、どれも「うまくいくわけがない」と、当初は周囲から反対されたという。とくにATMを設置するために’01年にアイワイバンク銀行（現セブン銀行）を設立したときは、「小売業にできるわけがない」と、メインバンクにも反対された。大手銀行と組むという選択肢もあったが、鈴木氏は銀行の設立に踏み切り、結果、３年で黒字になった。

座右の銘は「変化対応」だった。その著書『商売の創造』（’03年・講談社）では〈お客様あっての商売は、お客様の存在を絶対に忘れてはいけない〉と述べ、“お客様”が求めるものは時代の変化とともに常に変わっていくとして、〈自分を変えることによって、お客様の変化に対応していかなければならない〉としていた。

同社の経営から身を引いてもセブン‐イレブンに通い続けたのは、この想いが変わらなかったからではないだろうか。