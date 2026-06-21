タレント・鳥居みゆき、荻野欣士郎監督らが19日、東京・池袋シネマ・ロサで映画「偏向報道」の公開初日舞台あいさつを行った。



【写真】モザイクなどを駆使した印象操作も…「偏向報道」のワンシーン

同作は、地方のテレビ局を舞台に、怪文書を元に知事のパワハラ疑惑を報じようとするテレビ局の上層部と下請けの制作会社とのバトルを描いている。鳥居は制作会社のディレクター・油神鈴子を演じている。



荻野監督はテレビ朝日「スーパーJチャンネル」でディレクターを務めたこともあり、節々に報道で使われるリアルな手法が散りばめられている。報道時代に「これは違ったんじゃないか」と思っていたことを映画化したと語った。これに鳥居が「じゃあ視聴者の皆さんへの謝罪みたいな気持ちね」とツッコミ。荻野監督は「すいませんでした。本当に謝罪の映画ですね」と否定しなかった。



当時について「偏向報道」という言葉そのものがなかったとし「言葉がないとやりやすいんですよね。怒られにくいんです」と振り返った。劇中ではモザイク処理など映像の加工、政治家への声かけのタイミングなどさまざまな“印象操作”のテクニックも紹介している。「それをやっても、何が悪いのかっていう概念がなかったと思いますね」と当時と現在の意識の違いについても触れた。



脚本には自身の体験もふんだんに盛り込まれているという。「この（映画の）中に出てくることは本当にリアルにやってることであって、全ては自分がやってたから、自分を責めてる映画なんですね」と説明。「人を責めたらやっぱりちょっと嫌な感じもしますけど、自分を責めるっていうことの中でうまくなんか料理ができたっていうような感じになりましたね」と反省の意味を込めているからこそエンターテインメントに昇華できたと分析した。



ここで鳥居は「みそぎの映画」とポツリ。荻野監督も「そうですね。みそぎの映画ですね」と続けた。



また「誰に見てほしいですか？」という問いには「次のテレビ局を担う人に見てほしいと思ってたんですよ」とテレビ報道を目指す若者を指名。“知識”を事前に知って入社する若者に組織の変革を期待していた。



（よろず～ニュース編集部）