女優の音無美紀子（76）が20日、インスタグラムを更新。24日に初日を迎える舞台「恩讐の彼方」についてつづった。

「恩讐の彼方、もう来週には開幕で、日々、猛稽古」と報告。

「帰りも遅くなるので、夕飯はいつも九時近くなってしまう。出かける前に、一品作って行くようにしています」とすると、「今日はれんこん入りつくね。帰ってきてから、蒸し茄子の搾菜とネギ、桜エビのタレを。よく冷やして食べるのがおすすめだけど、今日は時間もなく粗熱取れたぐらいでしたけど、まあまあ美味しかったわ。稽古場近くのお店で焼売を買って帰り、それも足して」と続け、料理の写真を公開した。

「稽古場は、皆さんの熱気で溢れています」と明かした。「アクション満載！ その迫力がすごい。音楽監修は錦織一清さん。すてきな選曲が場を盛り上げる。振付はパパイヤ鈴木さん。作品監修に加わってくださっている志穂美悦子さんが、稽古場に来て激励してくださいました。悦ちゃんとは日テレ熱中時代以来だから50年ぶり！！！」と驚きの再会も報告した。

「みんなの力でどんどん面白い作品になっています」と続けると、「私？ はい、殺陣、頑張ってます。怪我しないよう、怪我させないよう、とにかく安全第一！」とし、最後は「是非観に来てくださいませ」と呼びかけた。