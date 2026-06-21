テレビ朝日の特撮映像シリーズ「PROJECT R．E．D．」の第2弾に「角醒（かくせい）ハンター オメガホーン」（7月26日スタート、日曜午前9時）が決まった。赤いヒーローが活躍するシリーズで、放送中の「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」に続く第2弾。

トレジャーハンターの人間が、角獣（角を持った巨大な獣）と異色のバディーを組む物語。

楢原聖（20）が主人公のトレジャーハンター、炎のシャウト／キャプテン・オメガホーンを演じ、国上将大（27）が相棒となる角獣、炎角を演じる。

ほか、糸瀬七葉（22）、田鶴翔吾（34）、小西詠斗（26）らが出演する。

▼あらすじ 古代に地上を支配していた巨大な生命体の角獣は、「エゴルギア」に封じられ地上から姿を消してしまった。時は流れて、現代。角醒器を使ってエゴルギアに封印された角獣の力を引き出す人間たちが現れ、ハンターと呼ばれるようになる。ある日、シャウトは古代遺跡の祭壇に置いてあった、角醒器とエゴルギアを発見する。現代のハンターたちが使う角醒器とは異なる「角醒器 オメガホーン」に戸惑いながらもエゴルギアをセットしてみると、角をもった巨大な獣、炎角が現れる。