王様と他種族の許されざる駆け落ち--。夢のなかのストーリーを膨らませて作り上げた漫画『いい夢を見たけど続きを見れなかったので自分で考えた話』がXで注目されている。

【漫画】『いい夢を見たけど続きを見れなかったので自分で考えた話』を読む

立場を超えた恋愛を妄想たっぷりに作り上げた作者は八丸真幸さん（@2D2D2D）。現在は新連載の準備中だという彼に、本作を生み出した背景を聞いた。（小池直也）

--8000ほどのいいねを集めていますが、これについていかがですか。印象的な反応などもあれば教えてください。

八丸真幸（以下、八丸）：1組40人くらいの教室だと考えると、200組分。ものすごくありがたいです……！ 多くの方がライオン王の弟を好きになってくれて、嬉しかったです。あとは途中で見たカニの夢も好き、と言ってくれる方が多かったですね。

--実際に見た夢の続きを描いたそうですが、夢を見たときと目覚めたときのことを振り返っていただきたいです。

八丸：見ているときは夢だと気づきづらいタイプなので、まず状況を受け入れていました。起きて夢だったと自覚したときに「続きを見たい……！」と悔しくなりました。

--その続きを描くときに、どのように膨らませていきましたか。「顔面宇宙族」という設定もユニークでした。

八丸：あまり考えていなかった気がします。「こうだったらいいのになあ！」というパッションが多めです……。「顔面宇宙族」のアイデアも、自分が首から上が人間ではない造形が好きなので夢に出ちゃったのかなと思います。夢の中では「可愛いな」と思って遠くから眺めていた気がします。

--作画でこだわっていることがあれば教えてください。

八丸：「カッコいい」と思える絵が描けたらなと思ってます。改めて言語化すると照れますね（笑）。お絵かきは大好きなのですが、あまり自分の画風のことを理解していないので、そう言ってもらえて嬉しいです。

--普段も夢で着想を得ます？

八丸：ありますね。あとは暮らしの中で感じたこと、自分にとっては新しい発見だったことなどが作品に反映されることが多いです。

--今後、描きたい作品や展望はありますか。

八丸：人外や人間、ギャグ、シリアス、色々な作品を描きたいなと思います。現在、新連載の準備中なので、連載が始まったらぜひ読んでいただけると嬉しいです！

（文・取材=小池直也）