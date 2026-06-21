元テレビ朝日のフリーアナウンサー宇賀なつみ（40）が20日、インスタグラムを更新。誕生日を迎えて40代に突入したことを報告した。

この日、40歳の誕生日を迎えた宇賀は、ストライプ柄のシャツを羽織り、紫を基調にカラーなどをあしらった花束を両手で抱えて笑顔を見せるショットを公開。「本日またひとつ歳を重ねまして、40代に突入しました。たくさんのメッセージをありがとうございます」とファンへの感謝を伝えた。

「今が最高に楽しいと思っていた20歳の頃より、ようやく人生が始まったと思っていた30歳の頃より、なりたかった自分になれている40歳の今が、いちばん幸せです」とつづり、節目の年を迎えた喜びをにじませた。

「気がつけばアナウンサー歴も18年目」と振り返りながら、「10年後も想像できない自分になっていられるように、感謝の気持ちを忘れずに、ひとつひとつのお仕事を大切に、貪欲（どんよく）に楽しみ続けたいと思っております」と前向きな決意を記した。

この投稿に「お誕生日おめでとうございます」「40代を楽しんてください」「お姫様みたい」などのコメントが寄せられている。