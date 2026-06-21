『ビーロボ カブタック』「RE:スーパーチェンジ ガニラン」が登場
バンダイは、『ビーロボ カブタック』より「RE:スーパーチェンジ ガニラン」(4,400円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年10月発送予定。
2026年10月発送予定「RE:スーパーチェンジ ガニラン」(4,400円)
『ビーロボ カブタック』より「RE:スーパーチェンジ ガニラン」が登場。
1997年当時の「スーパーチェンジ」ギミックを、2026年版として徹底アップデート。ノーマルモードからスーパーモードへ完全変形し、あのワクワクを最新仕様で再現する。
一部構造を改修し、可動域が大幅に拡大。首・胸まわりに加え、腰部にも新たな可動域を追加することで、ダイナミックなポージングが可能に。
更に、塗装範囲もアップグレード。背面への塗装追加や、劇中印象に合わせたベルト部分の彩色など、細部まで情報量を強化し、当時品から質感が大きく向上している。
全高約160mmの手に取りやすいサイズ感で、コレクション性とプレイバリューを両立した仕上がり。『ビーロボ カブタック』ファンはもちろん、初めて手にする人にもおすすめの決定版アイテムとなっている。
(C)東映
2026年10月発送予定「RE:スーパーチェンジ ガニラン」(4,400円)
『ビーロボ カブタック』より「RE:スーパーチェンジ ガニラン」が登場。
1997年当時の「スーパーチェンジ」ギミックを、2026年版として徹底アップデート。ノーマルモードからスーパーモードへ完全変形し、あのワクワクを最新仕様で再現する。
更に、塗装範囲もアップグレード。背面への塗装追加や、劇中印象に合わせたベルト部分の彩色など、細部まで情報量を強化し、当時品から質感が大きく向上している。
全高約160mmの手に取りやすいサイズ感で、コレクション性とプレイバリューを両立した仕上がり。『ビーロボ カブタック』ファンはもちろん、初めて手にする人にもおすすめの決定版アイテムとなっている。
(C)東映