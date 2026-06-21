小柳ルミ子「メッシも大好きな『マセラティ』と一緒に」 私服のブラックコーデで高級車と撮影「最高にカッコいい」「すべて素敵」
歌手で俳優の小柳ルミ子（73）が18日、自身のインスタグラムを更新。高級外車「マセラティ」と、クールな私服のブラックコーデに身を包んだ撮影ショットを公開した。
【写真】「メッシも大好きな『マセラティ』と一緒に」高級車＆小柳ルミ子の“クール”な2ショット
大のサッカー好きとして知られる小柳は、「私の愛するメッシも大好きな『マセラティ』と一緒に撮影をして来ました」と報告し、漆黒の高級車とともにポーズを決める写真を複数枚投稿。衣装について「久し振りのルミコーデは全て私服です」と紹介した。
トップスとボトムスは「30年以上昔パリのヴェルサーチェで購入した黒レザーのセットアップ」だといい、「30年以上も昔の細身のレザーが今尚入るのが嬉しかったです」とプロポーションを維持できていることへの喜びをつづった。
さらに「ゴールドアクセサリーと黒ロングブーツはパリのCHANEL本店で購入」と明かし、「イタリア車のマセラティに触れ、パリ、イタリアの服を纏うと大好きなヨーロッパに行った気分になります」「メッシも好きなマセラティ…乗ってみたいなぁ」と胸を躍らせた。
コメント欄には「最高にカッコいい」「すべて素敵」「きれい」「メッシ愛あふれてますねぇ」などの声が寄せられている。
【写真】「メッシも大好きな『マセラティ』と一緒に」高級車＆小柳ルミ子の“クール”な2ショット
大のサッカー好きとして知られる小柳は、「私の愛するメッシも大好きな『マセラティ』と一緒に撮影をして来ました」と報告し、漆黒の高級車とともにポーズを決める写真を複数枚投稿。衣装について「久し振りのルミコーデは全て私服です」と紹介した。
さらに「ゴールドアクセサリーと黒ロングブーツはパリのCHANEL本店で購入」と明かし、「イタリア車のマセラティに触れ、パリ、イタリアの服を纏うと大好きなヨーロッパに行った気分になります」「メッシも好きなマセラティ…乗ってみたいなぁ」と胸を躍らせた。
コメント欄には「最高にカッコいい」「すべて素敵」「きれい」「メッシ愛あふれてますねぇ」などの声が寄せられている。