演歌歌手の藤あや子が20日に自身のアメブロを更新。同じく演歌歌手で親交のある長山洋子から誕生日プレゼントを受け取ったことを報告し、心のこもった贈り物への感謝をつづった。

【映像】藤あや子、夫婦乾杯ショット＆2人分の手料理（複数カット）

「嬉しい誕プレ」というタイトルでブログを更新した藤は、「長山洋子ちゃんから頂いたキラキラゴージャスなファン」と切り出し、プレゼントされたハンディファンの写真を公開。「近頃の酷暑には必須アイテムとなりましたね。お仕事＆プライベートで活躍間違いなしです」と、タイムリーで実用的な贈り物に喜びをつづった。

続けて、「可愛いカードは藤の花と猫ちゃん」と、添えられていたカードを写真とともに紹介。「毎年美しい藤の花のカードをくれるのでとっても楽しみ 洋子ちゃん、いつも優しいお心遣いありがとう」と長山の細やかな配慮を明かし、感謝の言葉を贈った。

この投稿に読者からは「センスの良いプレゼントですね」「持っているだけで、テンションが上がりますね」「ハンディファン、あや子さんに似合ってますねぇ」などのコメントが寄せられている。