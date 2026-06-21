元サッカー日本代表DFの田中マルクス闘莉王氏が21日、TBS「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に出演。同日に行われる、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグの日本−チュニジア戦（午後1時キックオフ）について言及した。

闘莉王氏は、久保建英が左膝負傷で欠場する右シャドーのポジションについて、「シャドーをやれる選手は今、日本の中でちょっと少ないんですよね。あえて言えば、伊東純也選手がそこに入るんじゃないかなと思います」と予想。

その理由について、「縦に仕掛けるのがうまい選手ですから」と言い、「オランダ戦もコーナーをとって得点につながったシーンにもかかわっていますし、ここは期待できるんじゃないかと思います」と話した。

サッカー解説者の中西哲生氏が「伊東純也選手は切り札的な使われ方をしてきたわけなんですけど、これで代わりに切り札になる選手は誰になりますかね？」と聞くと、闘莉王氏は「やっぱりこの前、得点にからんだ小川航基選手が切り札になると思います。得点を取る、THE・フォワードという選手ですから期待できると思う」と分析していた。