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　タレントの三田寛子（60）が20日、自身のインスタグラムを更新。夫で歌舞伎俳優の中村芝翫（60）の体調不良による休演を謝罪した。

　「『仮名手本忠臣蔵』　五.六段目　早野勘平を芝翫と橋之助がダブルキャストでやらせて頂く『6月歌舞伎鑑賞教室』　主人の休演にともない　ご心配ご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした」と夫の体調不良による休演を謝罪。「大事を取り　急遽代役を三男の歌之助が務めました」と報告した。

　「温かいご声援のもと　無事に本日東京公演の楽を迎えられました　ありがとうございました」と東京公演の千穐楽を感謝。「一門力をあわせて　静岡、神奈川へと公演は続きます　どうぞ宜しくお願いします」と記した。

　「お嫁さんと合間にランチ」と長男・橋之助の妻で元乃木坂46で女優の能條愛未とのランチも報告。「『よく転ぶのと着物にシミつけるのだけは似ちゃだめよって　よくお母様に言われたのよー』 って言ってたら早速派手にシミをつけてしまった」と着物にシミの飛んだ姿も。「二枚目撮影お嫁さん」と記した。

　「#歌舞伎役者」「#代役」「#歌舞伎鑑賞教室」「#大入り袋」「#こんなわたしでごめんなさい」と添えた。