タレントの三田寛子（60）が20日、自身のインスタグラムを更新。夫で歌舞伎俳優の中村芝翫（60）の体調不良による休演を謝罪した。

「『仮名手本忠臣蔵』 五.六段目 早野勘平を芝翫と橋之助がダブルキャストでやらせて頂く『6月歌舞伎鑑賞教室』 主人の休演にともない ご心配ご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした」と夫の体調不良による休演を謝罪。「大事を取り 急遽代役を三男の歌之助が務めました」と報告した。

「温かいご声援のもと 無事に本日東京公演の楽を迎えられました ありがとうございました」と東京公演の千穐楽を感謝。「一門力をあわせて 静岡、神奈川へと公演は続きます どうぞ宜しくお願いします」と記した。

「お嫁さんと合間にランチ」と長男・橋之助の妻で元乃木坂46で女優の能條愛未とのランチも報告。「『よく転ぶのと着物にシミつけるのだけは似ちゃだめよって よくお母様に言われたのよー』 って言ってたら早速派手にシミをつけてしまった」と着物にシミの飛んだ姿も。「二枚目撮影お嫁さん」と記した。

「#歌舞伎役者」「#代役」「#歌舞伎鑑賞教室」「#大入り袋」「#こんなわたしでごめんなさい」と添えた。