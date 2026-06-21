ABEMA西澤由夏アナウンサー（32）が20日、自身のインスタグラムを更新。出演していたABEMAの婚活番組「時計じかけのマリッジ」での“結婚成立”についてつづった。

「『時計じかけのマリッジ』をご覧いただいた皆さま。最終回まで見届けていただき、ありがとうございました。1人では難しかった婚活も、あやかさんとなちょと頑張ることで、進むべき軸・方向を見つけることができました。女子部屋での時間が本当にかけがえなく、笑ったり泣いたり共感し合ったり…。2人との時間は、全て大切な思い出です」と振り返った。

お相手の澤田享佑氏（31）について「きょうすけくんとは、あの時だけでは分からなかった彼の素敵な一面に触れながら日々を一緒に過ごしています。時には考えのすれ違いもあったりしますが、都度向き合い、歩みよっていけていると思っています。正反対な部分もたくさんあるのですが、家族に対する思いや理想など根底にある価値観は似ているなと。これからは、お互いのプラスがお互いのマイナスを埋め合っていけたらなと思っています。最後に、私たち3人の婚活を見守っていただき、本当にありがとうございました。お忙しい中、仕事を調整して参加してくれた男性参加者の皆さんには本当に感謝しています。30日間、本当にありがとうございました」と締めくくった。

番組では「婚活ビギナーの美女3人が、30日後に結婚？！ ハイスペ男性30人から、運命の1人を見つけられるのか！ 結婚式までのカウントダウンが始まる」をテーマに30日にわたる婚活に挑戦。16日の最終回で西澤アナは「婚約」状態だった年収4000万円のきょうすけと結婚式を挙げ「“結婚”成立」となっていた。