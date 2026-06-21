米大リーグ公式サイトが20日（日本時間21日）、カブスのジャスティン・ディーン外野手（29）がメジャー初安打を放った際のエピソードを伝えた。

ディーンの名前を聞いて、昨年のドジャースのポストシーズンを思い出すファンは少なくないだろう。主に代走・守備要員としてレギュラーシーズン18試合、ポストシーズン13試合に出場。ワールドシリーズ制覇に貢献したが、打席機会はわずかで、メジャーでは通算2打数無安打1三振だった。

そんなディーンが19日（日本時間20日）のブルージェイズ戦でついに夢をかなえた。7回、満塁の場面でタイラー・ロジャースのシンカーを右翼深くへ運ぶ走者一掃の適時三塁打。これがメジャー初安打となった。

リグリー・フィールドのファンはスタンディングオベーションで祝福。ディーン自身も「少し落ち着いた時、泣きそうになった」と振り返った。

その道のりは長かった。2018年ドラフト17巡目でブレーブスに指名されてから、マイナーで8年間プレー。745試合以上、3000打席以上を経験しながらも、メジャー定着の機会をつかめずにいた。それでも諦めることなくプレーを続け、今季は3Aアイオワで出塁率.369、14盗塁を記録。19日に昇格を果たしたばかりだった。「チャンスが来るのかどうかも分からない。それでも準備を続けるしかなかった」と語るディーン。カブスのチームメートたちも、自分のことのように喜んだ。

ピート・クローアームストロングは「努力し続ける選手」と称賛。クレイグ・カウンセル監督も「長い間プレーしてきて、メジャー初安打がなかった。その重みをみんな理解していた」と語った。

昨年はドジャースの世界一リングを手にしながら、自身のヒットはなかった男が、29歳でようやく刻んだメジャー初安打。野球の厳しさと夢を象徴するような一打だった。