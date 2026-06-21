巨人・甲斐拓也捕手（３３）が２１日の中日戦（東京Ｄ）から今季初めて１軍に合流する。チーム事情により、リチャード内野手（２７）の２軍再合流が決まった。

左手小指骨折から復活したリチャードは１３日・西武戦（ベルーナドーム）の２回、今季初打席で決勝の１号ソロ。橋上監督代行も「ああいうのを期待しています」と高評価していた。

一方、捕手陣は大城が打率３割３厘、６本塁打で岸田も同２割８分、４本と打撃好調だ。ポジションがかぶる両者の打力を生かすべく、２０日の中日戦（東京ドーム）は岸田がプロ初の一塁、大城が先発マスクでスタメン共存が実現。１９日のシートノックでは大城が今季初めて一塁に入っており、２人の同時スタメンがチームにとって明確な選択肢となっている。

甲斐の昇格で１軍の捕手登録は小林を含めて４人。大城、岸田の同時スタメン時は状況に応じて代走、守備固めも積極起用しやすい状況となる。

リチャードは昨年８、９月だけで８本塁打とシーズン後半から一気に状態を上げた。試合の流れを変えるパワーは大きな魅力で、優勝争いの佳境を迎える今後の打棒爆発に期待がかかる。