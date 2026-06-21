カリスマトレーナーAYA、第1子出産を報告 赤ちゃんの姿も公開「この子がより強く逞しく、何より沢山笑って人生を歩めるように」【全文】
【モデルプレス＝2026/06/21】カリスマトレーナーのAYAが6月21日、自身のInstagramを更新。第1子の出産を報告した。
【写真】41歳美女トレーナー、生まれたて第1子の横顔＆小さな手
AYAは「この度、新しい命が誕生致しました事をご報告させて頂きます。美しく紫陽花が咲き誇るこの季節に外の世界へ」と第1子の出産を報告。「我が子がこの世に生まれた瞬間は感動と喜び、そしてこの子に出会えた奇跡に感謝の気持ちでいっぱいです」と心境を綴った。
続けて「かけがえのない存在が出来たこと、そして小さな命の力強さに一瞬一瞬驚きながら、家族が増えた喜びを日々実感し幸せな時間を過ごしております」と近況を記し、「この子がより強く逞しく、何より沢山笑って人生を歩めるように、父ちゃん母ちゃん頑張ります！」と意気込み。「妊娠期間中から温かく見守り、支えてくださった皆さまに心より感謝申し上げます」と周囲への感謝を伝え、「これからもどうぞ宜しくお願い致します」と結んでいる。
投稿では、生まれたばかりの子どもの小さな手にAYA、夫の手を重ねるショットを公開。赤ちゃんの横顔も映っている。
AYAは1984年12月27日生まれ、兵庫県出身。SNSなどで披露する美しく引き締まったボディとストイックなトレーニングが話題を集め、彼女がプロデュースするジムやイベントは著名人をはじめ多くの人が信頼を寄せる。2024年7月7日に、自身のInstagramを通じて結婚を発表。2026年1月16日に第1子の妊娠を報告した。（modelpress編集部）
この度、新しい命が誕生致しました事をご報告させて頂きます。美しく紫陽花が咲き誇るこの季節に外の世界へ
我が子がこの世に生まれた瞬間は感動と喜び、そしてこの子に出会えた奇跡に感謝の気持ちでいっぱいです。かけがえのない存在が出来たこと、そして小さな命の力強さに一瞬一瞬驚きながら、家族が増えた喜びを日々実感し幸せな時間を過ごしております。この子がより強く逞しく、何より沢山笑って人生を歩めるように、父ちゃん母ちゃん頑張ります！
妊娠期間中から温かく見守り、支えてくださった皆さまに心より感謝申し上げます。
これからもどうぞ宜しくお願い致します。
AYA,
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【写真】41歳美女トレーナー、生まれたて第1子の横顔＆小さな手
◆AYA、第1子出産を報告
AYAは「この度、新しい命が誕生致しました事をご報告させて頂きます。美しく紫陽花が咲き誇るこの季節に外の世界へ」と第1子の出産を報告。「我が子がこの世に生まれた瞬間は感動と喜び、そしてこの子に出会えた奇跡に感謝の気持ちでいっぱいです」と心境を綴った。
投稿では、生まれたばかりの子どもの小さな手にAYA、夫の手を重ねるショットを公開。赤ちゃんの横顔も映っている。
◆AYA、2024年に結婚
AYAは1984年12月27日生まれ、兵庫県出身。SNSなどで披露する美しく引き締まったボディとストイックなトレーニングが話題を集め、彼女がプロデュースするジムやイベントは著名人をはじめ多くの人が信頼を寄せる。2024年7月7日に、自身のInstagramを通じて結婚を発表。2026年1月16日に第1子の妊娠を報告した。（modelpress編集部）
◆全文
この度、新しい命が誕生致しました事をご報告させて頂きます。美しく紫陽花が咲き誇るこの季節に外の世界へ
我が子がこの世に生まれた瞬間は感動と喜び、そしてこの子に出会えた奇跡に感謝の気持ちでいっぱいです。かけがえのない存在が出来たこと、そして小さな命の力強さに一瞬一瞬驚きながら、家族が増えた喜びを日々実感し幸せな時間を過ごしております。この子がより強く逞しく、何より沢山笑って人生を歩めるように、父ちゃん母ちゃん頑張ります！
妊娠期間中から温かく見守り、支えてくださった皆さまに心より感謝申し上げます。
これからもどうぞ宜しくお願い致します。
AYA,
【Not Sponsored 記事】