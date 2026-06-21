ダイエットで知っておくべき「カタボリック」「アナボリック」とは！？

ダイエットで知っておきたい「カタボリック」「アナボリック」とは

たんぱく質補給は適切なタイミングで

私たちの体の主なエネルギー源は糖質です。食事を抜いたり、糖質制限ダイエットなどを行っていたりすると、糖質の供給が追いつかず、エネルギー源が不足します。すると糖質に代わるエネルギー源として体脂肪や筋肉を構成するたんぱく質が利用されるようになるのです。

筋肉のたんぱく質がエネルギーに代わるために分解されることを「カタボリック」といいます。反対に食事からたんぱく質が摂取され、アミノ酸の血中濃度が上昇すると、筋肉では筋たんぱく質の合成が始まります。これを「アナボリック」と呼びます。

このように筋肉は１日のなかで合成と分解、すなわちカタボリックとアナボリックの状態を繰り返しているのです。筋肉の組織が生まれ変わるために欠かせない仕組みですが、問題はそのバランス。たんぱ質が適切に摂取されないとカタボリックに偏り、筋肉は分解され減少し続けることになり、ダイエットや健康に決してよくありません。

カタボリックの進行を防ぎ、アナボリックを促すには、たんぱく質をとるタイミングが重要になります。まずは朝食でしっかりとたんぱく質を摂りましょう。そして昼食ではたんぱく質と併せて糖質も適度に摂り、体がエネルギー不足に陥るのを防ぎます。夜はアナボリックに備え、質の良いたんぱく質を十分に摂取しましょう。

カタボリックとアナボリックという言葉を理解し、たんぱく質の摂取するタイミングを意識するころが質のよいダイエットにつながります。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 たんぱく質の話』著：藤田聡