日本政府が北極政策の初改定へ乗り出すのは、北極圏で航路利用や資源開発を巡り、新たな覇権争いが進んでいるためだ。

欧米や中国などは相次いで北極政策の見直しに取り組んでいる。北極圏に領土を持たない日本は科学技術を通した外交を強化し、将来的な航路開拓や資源活用への関与を狙う。（国際部 岡本拓真）

温暖化

「日本は、将来的な北極海航路の活用に目を向ける必要に迫られている」。北極政策の改定に関わる自民党中堅議員は６月中旬、取材に対し、こう強調した。

北極圏の温暖化は、近年世界平均の４倍の速度で進んでいるとされる。海氷減少で期待が集まるのは、アジアと欧州を結ぶ「北極海航路」だ。スエズ運河経由の南回り航路に比べて距離が４割短縮され、輸送コストの削減が見込まれる。海賊に遭遇する危険も少ない。

北極圏では、これまで採取が難しかった石油や天然ガス、鉱物などの資源開発の道も開き始めた。北極海に面したロシア北部のヤマル半島では、２０１７年から液化天然ガスの生産が行われている。ロシアのインターファクス通信によると、２４年の生産量は２１００万トン超で、全世界の生産量の５％に相当する。

各国も本腰

北極圏に領土を持つ国は、米国、ロシア、カナダ、デンマーク（グリーンランド）、ノルウェー、フィンランド、アイスランド、スウェーデンの８か国に上る。

グリーンランドの購入を主張する米国は、２５年１０月に沿岸警備隊の砕氷船新造でフィンランドとの協力を決定した。トランプ米政権は「偉大な北極大国としての米国の復権」との表現を用いて、自国の国益を追求する方針を示した。

カナダは、２４年末に北極政策に関する新たな外交方針を発表。ウクライナ侵略による安全保障上の懸念が北極圏にも波及するとして「北極圏での国防強化」を掲げた。２月にはグリーンランドの主要都市ヌークに領事館を開設。米国をけん制する狙いとみられる。

北極に領土を持たない国々の動きも活発化する。中国の習近平（シージンピン）政権は北極海航路を巨大経済圏構想「一帯一路」の中で「氷上シルクロード」と位置づけ、ロシアとの連携を深めている。英国やフランス、欧州連合（ＥＵ）なども近年、政策文書の発表や改定の動きを見せている。

「強み活用」

北極圏に領土を持つ８か国で作る「北極評議会」に、日本は１３年からオブザーバー参加する。発言力には限界があるものの、観測データを提供し、漁業規制に関する国際的なルール作りに貢献するなどして、資源開発や航路開拓への関与を目指してきた。

今回の改定が実現した場合、目玉となる北極域研究船「みらい２」は、北極研究に特化した砕氷船で、世界でも希少だ。政府は北極圏での最先端の研究を進めるとともに、他国に共同研究や人材育成の場を提供することで、存在感を高める戦略を描く。

政府高官は「日本の強みを最大限活用して、将来的な国益につなげたい」と話した。