コール ハーン、アーカイヴを再解釈した新作発表　100周年に向けて原点回帰

「コール ハーン（Cole Haan）」が、2026年秋冬コレクションを発表した。8月から11月にかけて順次発売する。

【画像をもっと見る】

コール ハーンは1928年にアメリカのシカゴで創業し、2028年に100周年を迎える。今シーズンは、過去のアーカイヴのディテールを現代的に再解釈した新作が多数登場した。トレンドのイーストアンドウエスト（横長）スタイルの新作「アレキサンドリア スモールショルダーバッグ」（4万1800円）は、2008年スプリングコレクションで登場したヴィレッジシリーズのシルエットを引用。フロントの楕円形のハードウェアは2005年スプリングコレクションのバッグで使用されていたデザインをイメージしているという。このほか、1990年代後半から2000年代初期に多く登場していたイントレチャート（編み込み）シューズをオマージュしたバッグやシューズを幅広くラインナップしている。

ブランド担当者は「当時を知っている方には懐かしく感じていただけるのでは。また、近年のレトロブームを追い風に、ブランドをまだ知らない若い世代の方にも手に取っていただく機会になれば嬉しい」とコメント。100周年に向けて、今後もアーカイヴのリバイバルを積極的に実施し、幅広い世代からの支持拡大を目指していくという。