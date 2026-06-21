EXILE THE SECOND、新曲「SAME OLD」MV公開！

6月17日(水)リリースされた、約1年半ぶりとなるEXILE THE SECONDの新曲「SAME OLD」。

そのMUSIC VIDEOが公開された。（本作品は、アニメーションと実写を使用し、生成AIを活用して制作した映像となる）

【MV】EXILE THE SECOND - 「SAME OLD」MUSIC VIDEO

「SAME OLD」は、楽曲タイトル「SAME OLD＝いつも通り、変わらない日常」にもあるように、仲間たちと歌い、踊り、変わらず楽しみながら繰り返される毎日をテーマにした楽曲。

公開されたMUSIC VIDEOでは、そんな楽曲に込められたポジティブな空気感を、現実と夢を行き来するストーリー構成で表現。

現実パートでは、あえて昭和感のある少しチープでコミカルなアニメーション表現を取り入れ、変わらない日常にあるユーモアや親しみやすさを演出。

一方、夢の世界では実写表現へと切り替わり、理想の自分やヒーロー像、AIならではの非現実的でスケール感のある映像表現、そして高級感のある世界観が織り交ぜられている。

なお、EXILE THE SECONDは、6月20日(土)、『EXILE THE SECOND LIVE TOUR 2026 “PERFECT YEAR BEST ～Born To Be Wild～”』がスタートした。

■リリース情報

EXILE THE SECOND

新曲「SAME OLD」

2026年6月17日(水) リリース

■ライブ情報

「EXILE THE SECOND LIVE TOUR 2026 “PERFECT YEAR BEST ～Born To Be Wild～”」

【2026年】

6/20(土) 静岡・エコパアリーナ 開場16:00／開演17:00

8/29(土) 千葉・ららアリーナ 東京ベイ 開場15:00／開演16:00

8/30(日) 千葉・ららアリーナ 東京ベイ 開場14:00／開演15:00

9/26(土) 大阪・大阪城ホール 開場15:00／開演16:00

9/27(日) 大阪・大阪城ホール 開場14:00／開演15:00