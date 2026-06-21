緑黄色社会、ニューアルバム「あたまご」9月9日(水)リリース決定！

緑黄色社会が、6枚目となるオリジナルアルバム「あたまご」を、9月9日(水)リリースすることが決定した。

緑黄色社会にとって、2025年2月発表の「Channel U」以来、およそ1年7か月ぶりのアルバムリリースとなる

アルバムタイトル「あたまご」は、頭で考え抜いて生み出した音楽を、自分たちの分身であり、新たな命（たまご）のような存在としてとらえ、名付けられた。

収録内容や価格などの詳細は、後日発表される。

なお、9月より開催されるアリーナツアーのタイトルも、「緑黄色社会 ARENA TOUR 2026 “あたまご”」に決定。

本アルバム「あたまご」を携え、9月19日(土)の千葉・LaLa arena TOKYO-BAY公演を皮切りに、福岡、大阪、愛知、神奈川の全5都市で計10公演を行う。チケットは、6月29日(日)チケットぴあにてプレリザーブ2次先行受付中。

■リリース情報

緑黄色社会

ニューアルバム「あたまご」

2026年9月9日(水)発売

※収録内容・価格等の詳細は後日発表

■ツアー情報

「緑黄色社会 ARENA TOUR 2026 “あたまご”」

【2026年】

・9/19(土)・20(日) 千葉：LaLa arena TOKYO-BAY

・10/10(土)・11(日) 福岡：マリンメッセ福岡A館

・10/23(金)・24(土) 大阪：大阪城ホール

・11/13(金)・14(土) 愛知：IGアリーナ

・12/5(土)・6(日) 神奈川：横浜アリーナ



■緑黄色社会 プロフィール

愛知県出身4人組バンド。愛称は”リョクシャカ”。高校の同級生(長屋晴子・小林壱誓・peppe)と、小林の幼馴染・穴見真吾によって2012年結成。

「Mela!」(2020)がストリーミング再生数5億回、「花になって」(2023)が同3億回、「Shout Baby」(2020)・「キャラクター」(2022)・「サマータイムシンデレラ」(2023)が同1億回を突破するなど話題曲をコンスタントに発表。

2022年には初の日本武道館公演、2023年～2024年にかけてアリーナツアーを成功させ、2025年には初のアジアツアーを開催するなど躍進を続けている。

長屋晴子の透明かつ力強い歌声と、個性・ルーツの異なるメンバー全員が作曲に携わることにより生まれる楽曲のカラーバリエーション、ポップセンスにより、同世代の支持を多く集める。