フィットネスプロデューサーで“カリスマ“トレーナーとしても知られるAYAが21日、自身のインスタグラムを更新。第1子出産を発表した。

「この度、新しい命が誕生致しました事をご報告させて頂きます。美しく紫陽花が咲き誇るこの季節に外の世界へ」と、誕生した子供の手を握る写真や紫陽花の写真を添えて報告。

「我が子がこの世に生まれた瞬間は感動と喜び、そしてこの子に出会えた奇跡に感謝の気持ちでいっぱいです。かけがえのない存在が出来たこと、そして小さな命の力強さに一瞬一瞬驚きながら、家族が増えた喜びを日々実感し幸せな時間を過ごしております。この子がより強く逞しく、何より沢山笑って人生を歩めるように、父ちゃん母ちゃん頑張ります！」と我が子の誕生を喜んだ。

そして「妊娠期間中から温かく見守り、支えてくださった皆さまに心より感謝申し上げます。これからもどうぞ宜しくお願い致します」と感謝の思いを記した。

AYAは2024年7月7日、自身のSNSでクロスフィットアスリートの真伍との結婚を発表。今年1月16日に妊娠を発表していた。