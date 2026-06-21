ビジュアル系ロックバンドDIR EN GREYのYouTube特別企画「LIVESTREAM 5 DAYS−YouTube Exclusive Setlist by Members−」が、19日にスタートした。メンバー5人、それぞれが選曲したセットリストを5週連続でプレミア公開する。

19日はボーカル京が選曲、7000人が同時視聴した。世界中のファンから「めっちゃ、素晴らしすぎて感動しまくりましたです。後の4人のセトリ(セットリスト)が待ち遠しい」「彼らの曲、歌詞、ライブパフォーマンス、楽器演奏、全てが好きです」などのコメントが、世代や国境を越えて寄せられた。

今後の配信は26日午後9時から[DAY2] Die。7月3日午後9時から[DAY3] Toshiya。同10日午後9時から[DAY4] Shinya。同17日ごご9時から[DAY5]薫。

DIR EN GREYはコロナ禍の2020年（令2）5月に5日連続で「DIR EN GREY AUDIO LIVESTREAM 5 DAYS−YouTube Exclusive Setlist by Members−」を配信。ライブ活動が大きく制限される中で、大きな反響を呼んだ。

今回の「LIVESTREAM 5 DAYS〜」は全てライブの映像で構成。新旧の映像に、ファンが自身の記憶と重ね合わせながら楽しめる。

7月18日、19日には最新アルバム「MORTAL DOWNER」のタイトルを冠したライブを東京・有明の東京ガーデンシアターで開催する。