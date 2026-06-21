井岡一翔がインスタグラムでサッカー日本代表を応援している

ボクシング世界4階級制覇王者の井岡一翔が、自身のインスタグラムを更新し、サッカー日本代表のユニフォーム姿を披露した。

「日本を応援！」とのコメントとともに投稿された異競技のレジェンドによるエールに、SNS上では「かっこいいですよ！」と大きな反響を呼んでいる。

井岡はこれまでボクシング界の第一線で戦い続け、世界4階級制覇を達成するなど日本ボクシング史に偉大な足跡を残してきた。今回の投稿では、サッカー日本代表のユニフォームを身にまとった貴重なオフショットを公開し、競技の枠を超えて日本代表へ熱いメッセージを送っている。

世界を舞台に戦ってきた絶対王者のユニフォーム姿は、サッカーファンにとっても非常に新鮮。金髪×タトゥーの佇まいやアスリートとしてのオーラ、さらには過去の熱い戦いを想起させる姿として、SNS上で瞬く間に話題となった。

この投稿に対し、SNS上では「かっこいいですよ！ また井岡さんの戦う姿を見たいと思ってしまいます」「井岡さんがフランコ倒したときの勝利者インタビューで『日本人は強いんです』て言ってたの思い出しました」「出場しても違和感ありません」「長友に見えた」といった様々なコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）