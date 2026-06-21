現在515万人以上の会員数で、国産最大の動画配信プラットフォームの地位にある『U-NEXT』。20日放送のABEMAオリジナル番組『ふたりぼっちのアベプラ』では、株式会社U-NEXT HOLDINGSの代表取締役社長CEO 宇野康秀氏が出演し、U-NEXT有料会員の高い継続率についてを語る場面があった。

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■作品数の多さと「探す楽しみ」が解約率を下げる

現在、U-NEXTの配信数は46万タイトルに及び、ロングテールを体現している。毎月付与されるポイントの仕組みも、ユーザーを繋ぎ止める戦略となっており、一度入るとやめられない魅力が構築されている。

高い継続率の理由について、宇野氏は「やはり作品数の多さがあると思う」と語る。「多くのユーザーは、話題のドラマだけを目当てに加入した場合、それを見終えたあと、他に視聴したいコンテンツがなくなると解約に至る。しかし、U-NEXTの場合はジャンルが多岐にわたる。古いドラマや映画を網羅しており、探していく楽しみがある。結果として、1カ月間の中で、何かしらU-NEXTを視聴している状態が作られ、当然ながら解約率は下がっていく」。

ユーザーの利用動向としては、「1つのサービスしか契約しないと決めている人は少ない。複数のサービスを回しながら使っているケースが多い。その中で、2個、3個と併用される際に、残って選ばれる立ち位置を意識してきた」という。

「U-NEXTだけというより、U-NEXTとNetflix、U-NEXTとAmazon Prime Videoに入っている。『両方とも入っておけばいいよね』というポジショニングが大事な要素なのだと思っている」と他社と競合するのではなく、共存して生き残る立ち位置が強みであると明かした。

（ABEMA『ふたりぼっちのアベプラ』より）