◇インターリーグ ドジャース―オリオールズ（2026年6月20日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が20日（日本時間21日）、本拠でのオリオールズ戦に「1番・DH」で出場する。試合前には先発登板が予定されている24日（同25日）の敵地でのツインズ戦に向けて調整を行った。

大谷は左翼でデータ分析担当で通訳も務めるウィル・アイアトン氏と会話を交わした後、キャッチボールを開始。最長70メートルほどの距離で約10分間、感覚を確認し、約20メートルほどの距離では変化球を交えてじっくりと投げ込んだ。納得がいかないのか、首を傾げるシーンもあった。

調整を終えると、最後は練習を見守った観客からの「ショウヘイ」の呼びかけに応じ、穏やかな笑顔でスタンドにボールを投げ入れ、ブルペンから退出した。

同投手は前日19日（同20日）の同戦を妻・真美子さんの第2子出産のため欠場。球団は「父親休暇（パタニティ・リーブ）のためチームを離れています。今週末のいずれかの時点で復帰する見込み」と発表し、MLBが2011年に導入し、最長3日間出場登録から外して他の選手を補充することが可能となる産休制度「父親リスト」には入れなかった。同日の試合は26人の出場登録枠を一人、欠く状態で臨んだ。

試合後、大谷は自身のインスタグラムを更新し、第2子誕生を報告。この日は「1番・DH」でスタメン復帰した。