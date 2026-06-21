『ビーロボ カブタック』「RE:スーパーチェンジ コブランダー」が登場
バンダイは、『ビーロボ カブタック』より「RE:スーパーチェンジ コブランダー」(4,400円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年10月発送予定。
2026年10月発送予定「RE:スーパーチェンジ コブランダー」(4,400円)
『ビーロボ カブタック』より「RE:スーパーチェンジ コブランダー」が登場。1997年当時の「スーパーチェンジ」ギミックを、2026年版として徹底アップデート。ノーマルモードからスーパーモードへ完全変形し、あのワクワクを最新仕様で再現する。
一部構造を改修し、可動域が大幅増加。首・胸・腰・脚・足首などの可動が広がり、ダイナミックなポージングが可能に。
更に塗装箇所を追加し、劇中準拠の色味へアップグレード。口内や牙部分、スニーカー部分など細部まで塗装を施し、当時品から質感・情報量ともに進化している。
全高約160mmの手に取りやすいサイズ感で、コレクション性とプレイバリューを両立した仕上がりになっている。『ビーロボ カブタック』ファンはもちろん、初めて手にする人にもおすすめの決定版アイテムとなっている。
(C)東映
2026年10月発送予定「RE:スーパーチェンジ コブランダー」(4,400円)
『ビーロボ カブタック』より「RE:スーパーチェンジ コブランダー」が登場。1997年当時の「スーパーチェンジ」ギミックを、2026年版として徹底アップデート。ノーマルモードからスーパーモードへ完全変形し、あのワクワクを最新仕様で再現する。
更に塗装箇所を追加し、劇中準拠の色味へアップグレード。口内や牙部分、スニーカー部分など細部まで塗装を施し、当時品から質感・情報量ともに進化している。
全高約160mmの手に取りやすいサイズ感で、コレクション性とプレイバリューを両立した仕上がりになっている。『ビーロボ カブタック』ファンはもちろん、初めて手にする人にもおすすめの決定版アイテムとなっている。
(C)東映