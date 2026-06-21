「フルコース」中川心インタビュー

「令和の奇跡の一枚」で一躍有名になった中川心（23）がアイドルを志したのは7年前。2020年に18歳でデビューして以来、解散と再デビュー、いわゆる“転生”を5年にわたり繰り返してきた。今やグループを渡り歩く例は珍しくないが、その渦中で何を思っていたのか。新グループ「フルコース」のメンバーとして、ライブの現場に戻ってきた中川に聞いた。（全2回の第2回）【大宮高史／ライター】

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【写真】「美少女」だった幼少期、小学、中学、高校の頃の中川心。躍動するバレエ姿も

――そもそも、アイドルを目指したきっかけは何ですか。

「子どもの頃は、AKBさんや安室奈美恵さんが好きでした。エスカレーター式の学校に進んで、高校2年の終わりの進路を決める時期に、アイドルがピンときたんです。若いうちしかできないことに挑戦してみて、失敗したらその時に考えようと思って、東京のアイドルオーディションに応募しました」

中川心

――エスカレーター式ということは、大学に進むこともできたのでは？

「進学も考えたんですが、勉強が好きではなかったのと、具体的に学びたい目標も見つからなかったので諦めました（笑）」

――アイドルを始めた頃は、静岡から東京に通っていたのですか。

「オーディションは家族には内緒で応募していました。でも、最終審査で東京に行かないといけなかったので、そこで初めて家族に話しました。東京には1人で行ったこともなかったんです」

――家族からの反応はどうでしたか。

「合格したら東京に住むことになるので、そこはやっぱり『まだ早い』と心配されました。特にお父さんには心配されて。『私は可愛いし、勉強も就職も無理だからこれしかない！』って説得したら、『そりゃそうだな』って認めてもらえました（笑）」

――最初のデビューは2020年で18歳、高校3年生の時でした。

「『ZeppTokyoをワンマンライブで埋める』を目標に6人でスタートしたのですが、卒業が続いて3人になってしまって……。1年足らずで解散しました。公約も全然果たせないまま解散になり、ファンに嘘をついたようで申し訳なかったですが、アイドルをやめるつもりはありませんでした」

お金に執着なし

――どうやってアイドルを続けたのでしょうか。

「オーディションも受けましたし、スカウトもありました。研究生で加入したグループでは、日給1000円でした。正規メンバーになったら2000円で、半年ごとに500円昇給していきました。それでは生活がやっていけないので、品川駅の定食屋さんでアルバイトもしていました。でも直前にライブのタイムテーブルが決まったりするので、シフトを組むのも難しかったです。お店の人にはよく配慮してもらいました」

――東京で1人暮らしでしたが、生活は困らなかったのですか。

「若かったし、お金に執着はなかったです。ライブとレッスンで1日が終わって、出費は食費くらいだったので。アイドルをやれているだけでよくて、お金はあとからいくらでも稼げると思っていました。でも今は現実も知ったので、お金はあるに越したことはないと思っています」

――「奇跡の一枚」がバズるまで5年アイドルをしていましたが、バズる前から可愛さに自信はあったんでしょうか。

「ありました（笑）。家族もそれで説得しましたし。でも昔の写真を見返すと、ジャガイモみたいだなと思います（笑）。あと写真だと『冷たそう』とか『気が強そう』って言われる時もあるんですよ」

――意外ですね。

「瞬間を切り取るから、そう見えるのかも。現場だともっと表情も伝わるので、きつい子じゃないんだって分かってもらえます。対バンでもより人気のあるグループと共演していくと、皆さん垢ぬけのレベルが違うんですね。負けたくなくて表情やメイクも研究してきて、ジャガイモから人間になれました（笑）」

――今まで、ケンカや“大人の事情”での解散などはなかったのですか。

「どのグループも仲は良かったし、解散もメンバー同士、これからの人生を考えて決めたことでした。ただあるグループは、解散か継続かの岐路だったところにピンチヒッターとして呼ばれたと、加入してから知りました（笑）。そこも結局解散になってしまったんですが、先輩方が優しくて『心は今のうちに、もっと大きいとこ行ったほうがいいよ』と勧めてくれて、新規のオーディションのサポートもしてくれました」

6月23日にワンマンライブ

――それだけ何度も“転生”を繰り返しても、アイドルを続けてきたモチベーションは何でしょうか。

「最初のグループで、ZeppTokyoを埋める約束を果たせなかったことが引っかかっていて、Zeppのワンマンを実現させるまでは絶対にやめられないなと思ってきました。その頃から現場に通ってくれるファンもいるので、私が諦めちゃったら不義理になると思います」

――「フルコース」としてデビューして、Zepp Shinjukuでのワンマンライブが、6月23日に開催されます。TokyoではなくShinjukuとはいえ、約束が果たせますね。

「ですが、もちろんアイドルは続けます（笑）。フルコースの7人で日本武道館のワンマンも叶えたいです。歌って踊ることも特典会で皆さんが素直に気持ちを伝えてくれる時間も大好きで、アイドルにまつわる活動で嫌だと思うことは一つもないです」

――いくつものグループを経験して、交渉できる行動力もついたのではないでしょうか。

「そうかもしれません。私ももう成人ですし、大事なことを惰性でなあなあにしていると、お互いにとってよくない方向に向かうこともあるので周りに感謝しつつ、自立する大人にならないといけないですね」

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第1回【衝撃の万バズ…30秒で「いいね」が1000増えた 「奇跡の一枚」23歳アイドルが明かす激変の舞台裏】では、中川が「奇跡の一枚」について明かしている。

■中川心（なかがわ・こころ）

2002年生まれ、静岡県出身。151センチ、特技はモダンバレエ。2020年にアイドルデビュー。2024年、ファンに撮られた写真が“奇跡の一枚”として話題に。2025年に「フルコース」のスターティングメンバーに選ばれる。

大宮高史

エンタメでは演劇・ドラマ・アイドル・映画・音楽にまつわるインタビューやコラムを執筆。そのほか、交通・建築など街ネタも専門分野。



デイリー新潮編集部