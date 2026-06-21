日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）が２１日に放送され、ＭＣの中山秀征がサッカーＷ杯北中米大会の日本代表戦が行われるメキシコ・モンテレイから中継生出演した。

番組スタートとともに中山が試合会場から「ブエノスディア〜ス！」と同局の田辺大智アナウンサー、元日本代表で藤枝ＭＴＦＣ監督の槙野智章氏と並んであいさつした。

田辺アナが「暑いですね」と言うと、槙野氏は「もうこれはたまったものじゃないですね」と現地の様子を“実況”田辺アナは温度計を手に「現在、地元の温度は３３度。夕方の４時半過ぎですので、多少涼しくはなってきているのですが、槙野さん、このメキシコの暑さ、選手たちへの影響はいかがですか？」と尋ねた。

槙野氏は「今３３度ですけれども、これスタジアムは満員になりますんでサポーターの方々入るとグッと熱気が高まりますから、かなり難しくなると思います」と予想。中山は「もっと暑く（熱く）なります？」と質問。槙野氏は「（試合開始時間には）涼しくなるとは思うんですけれども、選手たちの熱気と一緒に応援もグッと上がるので、体感は４０度近くなると思います」と私見を語った。