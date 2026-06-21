現在515万人以上の会員数で、国産最大の動画配信プラットフォームの地位にある『U-NEXT』。20日放送のABEMAオリジナル番組『ふたりぼっちのアベプラ』では、株式会社U-NEXT HOLDINGSの代表取締役社長CEO 宇野康秀氏が出演し、今後の戦略とスポーツ放映権についてを語る場面があった。

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■品揃えの戦略とライブ配信への注力

U-NEXTの戦略について、宇野氏は「”見たいものが必ずある”という品揃えの多さ、いわば最大公約数を狙っていくことが今までの戦略。今後も基本はぶらすつもりはない。そういった意味では、Netflixさんのように『オリジナル作品で勝負していこう』という戦略と、同じ土俵で戦うつもりはあまりない」。

一方で、「共同制作もするが、そういったものは独占配信していく。そして、映像を作るだけではなく、スポーツや音楽ライブといった配信にも力を入れている。そちらの方で一定の投資もしながら伸ばしていきたい」と語った。

■スポーツ放映権とテレビ局とのコンソーシアム

WBCやワールドカップにおける『ユニバーサルアクセス権』については、「U-NEXTでも独占配信をしているスポーツ競技はあるが、WBCのような多くの国民が見たいものを、一社独占してやることがいいのかどうかは、議論が必要な領域になってくる」との考えを示す。

続けて、「金銭だけの問題ではなく、あらゆる世代の方々がストレスなく見られる環境を作っていき、放送局も含め、たくさんの会社と協力していく。例えば、コンソーシアムを作って、獲得しに行くような方向論も考えていきたい」と説明した。

他社との連携・タッグで、NetflixやAmazonのような巨大外資との放映権争いに勝ち目はあるのだろうか。「他社が多額の放映権で買うみたいな話になってくると、コンソーシアムを組んでも勝てない可能性は当然ながらある」と答える。

一方で、「例えば、WBCのケースだと、あの盛り上がりと人気は国民全体で作り上げている。それが有料配信だけでしか見られない状態が続くと、人気を維持できない可能性がある。だから、コンテンツを作っていく側、提供していく側は、権利を買ってくれればいいだけではない。やはり多くの人に見られて支持されていく。その環境を作るという考え方もあるので、常にバランスをとっていく要素があると思う」と述べた。

（ABEMA『ふたりぼっちのアベプラ』より）