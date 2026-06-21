◇米男子ゴルフツアー 全米オープン第3日（2026年6月20日 米ニューヨーク州 シネコックヒルズGC＝7440ヤード、パー70）

第3ラウンドが行われ、11位から出たツアー未勝利の久常涼（23＝SBSホールディングス）は3バーディー、4ボギー、1ダブルボギーの73で回り、通算3オーバーの17位でホールアウトした。

U―NEXTのインタビューに応じた久常は「凄く良いスタートだったけど、中盤もったいないボギーが多くて、少し残念」と悔しさをにじませた。

強風の中で粘りのゴルフを見せた。4番で3メートルのパーパットを沈めてピンチを切り抜けると、5番パー5で2オンに成功しバーディーを先行させた。

しかし難コース、シネコックヒルズは波に乗らせてくれない。6番、7番とグリーンを外して連続ボギー。12番ではラフからの第2打がグリーンに届かず、2・5メートルに寄せたものの3パットを喫し手痛いダブルボギーを叩いた。

「（グリーンが）乾燥してきて表面のでこぼこが目立つようになった」。中盤以降は風の影響でグリーンが乾燥し、パットが微妙に外れる場面が目立った。

それでも気持ちを切らさずピンを攻め続けた。14番ではグリーンの傾斜を利用して2メートル弱に寄せてバーディー。会心のショットに「少し風にあおられたけど、右の傾斜をうまく使えて良かった。凄くラッキー」と頬を緩めた。

15番と17番パー3でボギーを喫したものの、18番で10メートル以上のロングパットを沈めて価値あるバーディーで締めくくった。

初出場の全米オープン。上位を狙える位置で最後の18ホールを迎える。23歳の若武者は「最終日も頑張ります」と抱負を口にした。